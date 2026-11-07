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„Jupiter”, operațiunea de amploare a Parchetului. Peste 70 de percheziții domiciliare și 17 operațiuni planificate 

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Peste 70 de percheziţii domiciliare şi 17 operaţiuni operative sunt programate
Peste 70 de percheziţii domiciliare şi 17 operaţiuni operative sunt programate
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Peste 70 de percheziţii domiciliare şi 17 operaţiuni operative sunt programate, sâmbătă, în cadrul operaţiunii Jupiter, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Ei au precizat că în cadrul acestei acţiuni sunt vizate persoanele care deţin fără drept arme şi muniţii supuse autorizării.

„În cursul zilei de astăzi, 7 noiembrie 2026, în cadrul Operaţiunii „JUPITER”, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt planificate 17 acţiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 71 de mandate de percheziţie domiciliară, la nivel naţional. Cercetările vizează o gamă variată de infracţiuni, printre principalele direcţii ale investigaţiilor numărându-se combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, fiind vizate persoane care ar fi achiziţionat sau ar deţine fără drept arme şi muniţii supuse autorizării”, au declarat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ei au precizat că mai sunt investigate fapte care aduc atingere patrimoniului persoanelor fizice şi juridice, prin activităţi precum camăta, furtul, abuzul de încredere şi delapidarea, precum şi fapte privind punerea în circulaţie a produselor contrafăcute.
Investigaţiile vizează, de asemenea, încălcări ale legislaţiei privind protecţia fondului cinegetic, prin practicarea unor metode de vânătoare interzise, precum şi fapte de natură fiscală.

„Pe lângă percheziţiile domiciliare, în cadrul acţiunilor operative vor fi puse în aplicare şi mandate de aducere, activităţile urmărind identificarea şi ridicarea mijloacelor materiale de probă, stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele şi identificarea tuturor persoanelor implicate”, au mai transmis procurorii.

Editor : I.B.

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