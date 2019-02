Jurnalista Miriam Eugenia Soare a murit. În urmă cu un an, femeia îi adresa o scrisoare cutremurătoare ministrului Sănătății

Jurnalista Miriam Eugenia Soare s-a stins din viață, după patru ani de luptă cu cancerul. În urmă cu un an, jurnalista îi adresa o scrisoare publică adresată ministrului sănătății, în care o implora pe Sorina Pintea să ia măsuri pentru a-i prelungi viața.

Jurnalista Eugenia Miriam Soare a murit, după ce s-a luptat patru ani cu cancerul

„Am plecat. Am făcut-o aseară, în liniște. Nu știu cum va fi lumea fără mine. Și nu voi ști niciodată. Dar drumul meu a fost până aici. Vă las în urmă pe toți, prieteni, cunoștințe, mai puțin prieteni sau dușmani. Fiecare ați fost în viața mea cu un scop. Și celor mai mulți vă mulțumesc pentru asta. Am fost în viața multora dintre voi. Și îmi place să cred că tot cu un scop. Și vouă vă mulțumesc pentru că m-ați primit. Am trăit intens, cât pentru o sută de vieți. Și aș mai fi trăit tot atâtea”, este mesajul postat de apropiați pe pagina de Facebook a jurnalistei.

Miriam Eugenia Soare a fost diagnosticată în 2015 cu cancer la sân și a suferit o dublă masectomie. Însă după un an, medicii din Turcia au descoperit mai multe metastaze pulmonare, în condițiile în care femeii i se spusese în România că are o banală răceală și primise un tratament cu antibiotic.

În lupta ei cu cancerul, Miriam a cheltuit sume uriașe de bani pentru toate tratamentele și analizezele de care a avut nevoie. Când a vrut să apeleze la CSAMB pentru a se trata în străinătate, jurnalista afla cât de complicat este procesul birocratic. Ea a adresat atunci o scrisoare publică ministrului sănătății, în care explica situația în care se află și cerea ajutorul autorităților.

În urma apelului său, Miriam a reușit să ajungă la tratament în Germania, la o clinică de radioterapie din Hamburg. Din păcate, boala a răpus-o după aproape un an.

