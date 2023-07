Jurnalistul BBC George Alagiah a murit la vârsta de 67 de ani

Jurnalistul BBC George Alagiah, prezentatorul emisiunii One's News At Six, a murit la 67 de ani, la nouă ani după ce a fost diagnosticat cu cancer, relatează BBC și Sky News.

După diagnosticul inițial de cancer, George Alagiah a trecut prin două serii de chimioterapie și mai multe operații, inclusiv una de extirpare a celei mai mari părți a ficatului. În octombrie 2015, el a anunțat că tratamentul s-a încheiat și s-a întors la BBC News At Six pe 10 noiembrie.

George Alagiah s-a alăturat echipei BBC în 1989 și a petrecut mulți ani ca unul dintre principalii corespondenți străini ai corporației înainte de a deveni prezentator.

„Îmi pare foarte rău să vă informez că George Alagiah a murit astăzi, înconjurat de familia lui și de cei dragi. George a luptat până la sfârșit, dar din păcate acea bătălie s-a încheiat mai devreme. George a fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut, de prieteni, colegi și de public. Pur și simplu era o ființă umană minunată. Gândurile mele sunt la Fran, la băieți și la familia lui”, este anunțul făcut de agentul jurnalistului, Mary Greenham.

„Unul dintre cei mai buni și mai curajoși jurnaliști ai generației sale”

„George a fost unul dintre cei mai buni și mai curajoși jurnaliști ai generației sale, care a raportat fără teamă din întreaga lume și a prezentat știrile fără cusur. A fost mai mult decât un jurnalist remarcabil, publicul îi putea simți bunătatea, empatia și umanitatea minunată. A fost iubit de toți și ne va fi enorm de dor de el”, a declarat directorul general al BBC, Tim Davie.

George Alagiah a fost premiat pentru reportajele despre foametea și războiul din Somalia la începutul anilor 1990 și a fost nominalizat pentru un Bafta în 1994 pentru că a acoperit campania de genocid a lui Saddam Hussein împotriva kurzilor din nordul Irakului.

Totodată, a fost numit jurnalistul anului de către Amnesty International în 1994, pentru reportajul despre războiul civil din Burundi, și a fost primul jurnalist BBC care a relatat despre genocidul din Rwanda.

George Alagiah s-a născut în Colombo, Sri Lanka, înainte de a se muta în copilărie în Ghana și apoi în Anglia. A prezentat BBC One O’Clock News, Nine O’Clock News și BBC Four News, înainte de a fi numit unul dintre principalii prezentatori ai emisiunii Six O’Clock News în 2003, scrie BBC.

A prezentat emisiuni de știri din Sri Lanka după tsunami-ul din decembrie 2004, precum și reportaje din New Orleans în urma uraganului Katrina și din Pakistan după cutremurul din Asia de Sud din 2005.

În 2008, a fost numit OBE (Officer of the Order of the British Empire – Ofițer al Ordinului Imperiului britanic) pentru servicii aduse jurnalismului.

