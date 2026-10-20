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„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

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Foto: Poliția Română
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Un bărbat care se prezintă în mediul online drept „Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut, alături de un complice al său, de către poliţiştii din Ploieşti pentru infracţiuni de lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe, după ce a sechestrat şi bătut un individ de 25 de ani care în luna august a avut relaţii intime cu o minoră de 16 ani.

Alexandru Constandachi, un bărbat care se prezintă online drept „Justiţiarul de Berceni” şi  susţine că îi pedepseşte pe agresorii şi pe prădătorii sexuali, a fost reţinut de către poliţiştii din Ploieşti sub acuzaţiile de lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe, după ce a atacat un bărbat care a avut relaţii intime cu o fată de 16 ani, în urmă cu mai multe luni. Alături de el a fost reţinut încă un bărbat, complice al lui Constandachi.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, cei doi bărbaţi ar fi pus la cale un plan pentru a surprinde un tânăr, de 25 ani, în contextul unei întâlniri organizate sub pretextul interacţiunii acestuia cu o minoră, de 16 ani, pe raza  municipiului Ploieşti. Ulterior, cei doi ar fi blocat cu autoturismele căile de ieşire ale persoanei vătămate, ar fi scos-o cu forţa din autoturismul pe care îl conducea şi i-ar fi restricţionat libertatea de mişcare. De asemenea, aceştia ar fi agresat-o fizic, lovind-o în mod repetat cu pumnii şi picioarele”, informează oficiali ai Poliţiei Prahova.

Surse judiciare au confirmat, pentru News.ro, că unul dintre bărbaţii reţinuţi este influencerul care se prezintă „Justiţiarul de Berceni”.

Acesta pretinde, în mediul online, că le apără pe femeile agresate şi că ceea ce face este „activism civic”. El susţine că „moralitatea este subiectivă” şi că vrea să depisteze „posibili agrefsori sexuali” şi să îi predea Poliţiei pentru că Poliţia nu face acest lucru în toate cazurile.

Luni, 19 octombrie, poliţiştii au făcut două percheziţii la locuinţele din Bucureşti ale celor doi bărbaţi.

„În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză, precum dispozitive de medii de stocare, un dispozitiv electroşoc, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost descoperită o armă tip airsoft cu muniţia aferentă, care au fost ridicate în vederea stabilirii legalităţii deţinerii”, au transmis reprezentanţii Poliţiei.

În cazul în care bărbatul şi complicele său au fost reţinuţi, cei doi au atacat un bărbat de 25 de ani care în vara anului trecut a avut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani pe care a cunoscut-o online. Iniţial, Poliţia a deschis dosar pentru viol, după ce a primit o reclamaţie privind un posibil violator, la o săptămână de la comiterea faptei. Tânărul care a avut relaţii intime cu fata de 16 ani este cel atacat de bărbatul care îşi spune „Justiţiarul de Berceni”.

Editor : Ș.R.

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