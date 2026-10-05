14 persoane au fost trimise în judecată după bătaia în stradă între membri ai clanurilor Ştoacă şi Toboşarii

14 persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 într-un dosar care vizează conflictul dintre grupările rivale Ştoacă şi Toboşarii. Conflictul a escaladat în luna mai, când a avut loc o bătaie în stradă între membri ai celor două grupări, în timpul acesteia fiind trase focuri de armă şi fiind incendiate porţiuni stradale.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a anunţat, luni, că procurorul de caz a finalizat cercetările într-un dosar penal deschis pentru şantaj, loviri sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, uz de armă fără drept.

Astfel, au fost trimise în judecată 14 persoane, membri ai grupărilor infracţionale cunoscute cu numele de ”Ştoacă” şi ”Toboşarii”, dintre care 11 în arest preventiv şi 3 în arest la domiciliu.



”În perioada ianuarie-iunie 2026, pe fondul unui conflict preexistent între grupările interlope Ştoacă şi Toboşarii, mai mulţi membri ai primei grupări au efectuat în mod repetat acte de constrângere psihică şi fizică asupra mai multor membri ai celeilalte grupări, pentru a-i determina pe aceştia din urmă să nu se mai deplaseze în zonele teritoriale din Mun. Bucureşti pretins aflate sub influenţa şi controlul familiei Ştoacă (cartierele Ferentari şi Giurgiului)”, au arătat procurorii.



Potrivit sursei citate, scandalul dintre cele două grupări a degenerat într-un mod violent, fiind săvârşite, pe o perioadă lungă de timp, numeroase infracţiuni de o gravitate ridicată. Astfel, atât în mediul online, prin postarea unor videoclipuri în format live, cât şi în cadrul unor discuţii private, mai mulţi inculpaţi din cadrul grupării Ştoacă au transmis în mod repetat ameninţări grave cu acte de violenţă şi cu moartea la adresa mai multor membri ai grupării Toboşarii, în vederea respectării interdicţiei teritoriale fixate. Ameninţările au fost puse apoi gradual în aplicare, astfel că, în 13 ianuarie, un inculpat a spart cu o rangă luneta unui autoturism aflat în mers pe o stradă din Sectorul 5, condus la acel moment de una dintre persoanele vătămate vizate de actele de constrângere.



Ulterior, în 22 aprilie, o altă persoană vătămată din cadrul grupării Toboşarii a fost agreată fizic într-o sală de jocuri de patru inculpaţi din cadrul grupării Ştoacă, de faţă cu multe alte persoane, ulterior fiind scoasă contrar voinţei sale pe stradă, lovită în mod repetat şi obligată să se pună în genunchi pentru a se umili în faţa agresorilor şi pentru a-şi cere scuze public de la aceştia, totodată fiind ameninţată cu moartea dacă se va mai deplasa în zonele de influenţă ale acestora. Întreaga agresiune fiind înregistrată de către agresori, care ulterior au distribuit înregistrarea în mediul online pentru a umili familia rivală şi pentru a-şi proclama autoritatea, au stabilit anchetatorii.



Conflictul dintre cele două grupări a escaladat, context în care, în 17 mai, 9 inculpaţi din cadrul ambelor grupări au fost implicaţi într-un conflict fizic stradal extrem de violent, în Sectorul 5, Bucureşti, ei având pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov şi multe alte obiecte contondente (macete, bâte, cozi de lemn, bare alungite etc). În cadrul acestei agresiuni stradale au fost proferate multiple jigniri, injurii şi ameninţări, au fost trase 10 focuri de armă, au fost incendiate porţiuni stradale şi au fost produse distrugeri la caroseriile a două autoturisme parcate pe stradă, fiind grav tulburată ordinea şi liniştea publică.



Conform aceleiaşi surse, pe fondul aceluiaşi conflict, în 9 iunie, doi inculpaţi din cadrul grupării Toboşarii au agresat fizic un membru al grupării Ştoacă, acesta fiind tăiat cu o macetă în zona abdominală şi fiind împuşcat în spate cu mai multe proiectile de cauciuc provenind de la un pistol neletal supus autorizării, suferind leziuni traumatice considerabile, care au necesitat multiple zile de îngrijiri medicale. Întreaga altercaţie a avut loc pe o stradă din Sectorul 5, Bucureşti, fiind grav tulburată ordinea şi liniştea publică.



Anchetatorii au arătat că, separat de acest conflict, pe parcursul cercetărilor a fost documentată activitatea infracţională distinctă a altui inculpat din cadrul grupării Ştoacă, care în cursul lunii aprilie a ameninţat în mod direct o persoană vătămată cu acte de violenţă şi cu moartea, în vederea restituirii unei sume de bani pretins datorate de aceasta.



Activităţile în cauză au fost efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul D.G.P.M.B., Serviciul Grupuri Infracţionale Violente.



Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

Editor : A.P.