72 de ani de închisoare în cazul crimelor de pe strada Gheorghe Doja din Focşani. Totul a plecat de la un scandal amoros

Tribunalul Vrancea a pronunţat, luni, condamnări de peste 72 de ani pentru autorii crimelor comise în vara anului 2017 pe strada Gheorghe Doja din Focşani, când patru membri ai aceleiaşi familii, soţul, soţia, copilul acestora şi fratele soţului, au decedat.

În dosarul crimelor din anul 2017 au fost judecate opt persoane. Trei persoane trimise în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare au fost achitate, trei persoane au primit condamnări de 16 ani şi 8 luni pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, o alta a fost condamnată la 10 ani şi 4 luni închisoare pentru aceeaşi faptă, iar unui minor i-a fost aplicată măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 12 ani şi 6 luni.

„Condamnă pe inculpatul Mustafa Argint la 10 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (...), condamnă pe inculpatul Mustafa Remus la 16 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (...), condamnă pe inculpatul Mustafa Marian, zis Mamu, la 16 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (...), condamnă pe inculpatul Mustafa Remus, zis Mamutu, la 16 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (...), aplică inculpatului Mustafa Constantin măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 12 ani şi 6 luni (...), achită pe inculpaţii Mihai Marice (...), Mustafa Alexandru Cosmin Ionuţ (...), Mustafa Bogdan, zis Şchiopu, pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare”, se arată în sentinţa Tribunalului Vrancea nr. 125/2019, potrivit Agerpres.

La condamnarea dispusă de instanţă se adaugă şi sporurile de pedeapsă pentru alte infracţiuni comise de aceştia.

Persoanele condamnate au fost obligate de instanţă să achite daune către Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea, dar şi daune morale către părţile civile din dosar.

Instanţa a dispus menţinerea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, asupra unor autovehicule şi conturi bancare, precum şi „confiscarea de la inculpaţi a următoarelor bunuri, aflate la camera de corpuri delicte a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea: trei cozi de topor, o seceră tip cosor, trei cozi din lemn, trei bare metalice, două cuţite, trei topoare, patru ţevi metalice, un cap coasă metal, două bâte baseball, o bucată mâner coasă, trei bâte din lemn şi o coasă cu mânerul rupt”, folosite în timpul conflictului sângeros.

Cel mai sângeros incident din Focșani

Captură: ZdV TV

În vara anului 2017, trei bărbaţi şi o femeie au fost omorâţi în plină noapte, pe strada Gheorghe Doja din cartierul Bahne al municipiului Focşani, într-un scandal pornit de la un conflict mai vechi între două familii de romi.

Cei trei bărbaţi au decedat în plină stradă, după ce au fost loviţi cu bâte şi cuţite, iar femeia, care fusese lovită şi înjunghiată, a murit câteva ore mai târziu, la spital.

Cu o seninătate înfiorătoare, unul dintre ei a povestit atunci ce s-a întâmplat.

- Cu ce aţi dat, cu toporul, cu ce aţi dat?

- Cu toporul, am şi o bâtă din aia şi am avut şi un cuţit, am mers cu cuţitul.

Conflictul a fost catalogat de poliţie la vremea respectivă drept cel mai sângeros incident din Focşani. Scandalul ar fi pornit din cauza unei tinere de 22 de ani. Tatăl fetei nu era de acord cu relaţia pe care aceasta o avea cu un verişor îndepărtat și a dus-o la Râmnicu Sărat ca să o mărite, iar familia tânărului nu a fost de acord.

Sursa: Digi24, Agerpres

Sursa foto: stiridefocsani.ro