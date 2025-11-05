„A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și foști magistrați în dosarul DNA al afaceristului din Vaslui

Un medic veterinar și, în același timp, afacerist din Vaslui, supărat că Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din județ a descoperit mai multe nereguli la o fermă de găini, a pus în aplicare un mecanism complex de trafic de influență pentru demiterea directorului instituției. Surse judiciare subliniază că sute de mii de euro au fost cheltuiți pentru a ajunge la lideri politici, foste cadre din SIE și SRI sau foști magistrați. Toți i-ar fi promis omului de afaceri același lucru, anume demiterea directorului DSVSA prin diverse metode. Omul de afaceri din Vaslui a ajuns inclusiv la premierul Ilie Bolojan, la insistențele unui lider local PNL, însă tot degeaba, potrivit surselor Digi24.ro.

„Eu până acuma n-am avut probleme, dar acuma de când cu cumătrul ăsta (n.r. Directorul DSVSA Vaslui), cu boul ăsta de cumătru și cu președintele, trebuie să mă duc pe ... pe corupție la nivel înalt!”, spune afaceristul unui apropiat, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro.

Este vorba de Fănel Bogoș. La o fermă avicolă pe care o deține în județul Vaslui, în 2024, a fost descoperit un focar de Salmonella.

Acesta a încercat să obțină despăgubiri din partea statului, în ideea în care susținea că focarul de Salmonella nu a fost vina societății pe care o deține.

Însă DSVSA Vaslui a identificat mai multe nereguli, a cerut monitorizarea strictă a fermei și a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, în valoare de 13 milioane de lei.

Mecanimsul pus în practică de Fănel Bogoș avea ca scop, astfel, demiterea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, în așa fel încât noua conducere să închidă ochii la neregulile din ferma lui Bogoș, potrivit surselor judiciare consultate de Digi24.ro.

„De un an de zile mă *** cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis ... bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te ***** că am ajuns...am .. lucrez cu 4-5 canale de...tot felul de... securiști, de tot felul de ...casă de avocatură, securiști și alta și…”, i-a spus afaceristul Fănel Bogoș unui apropiat, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro.

Prima componentă a rețelei de influență politică: Ajutorul de la șeful PNL Vaslui și întâlnirea cu Bolojan

Inițial, Fănel Bogoș ar fi încercat să își rezolve problema cu șeful DSVSA Vaslui apelând la conexiunile politice din județ. Inițial, acesta ar fi apelat la Marian Dan, vicepreședinte CJ Vaslui din partea PSD.

Marian Dan ar fi convocat o întâlnire cu liderii politici din Vaslui, la care ar fi participat și Mihai Barbu, director general al Telecomunicații CFR și președintele PNL Vaslui, potrivit surselor judiciare.

Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, ar fi fost și singurul care s-a decis să îl ajute pe Fănel Bogoș. Inițial, ar fi încercat să stabilească o întâlnire cu conducerea centrală a ANSVSA (instituția de care aparține DSVSA Vaslui).

„M-a sunat un tip din Vaslui! Eu n-am știut cine este!. Dom'le, că vreau să vorbesc cu tine, nu știu ce, că am o problemă foarte importantă, nu știu ce, vin la București să vorbim! Vino dom'le, la București să vorbim! Eu n-am știut ce problemă importantă așa, are. Cine crezi că a venit să vorbească cu mine?/ Bogoș (...) Păi are cifră de afaceri.. ! Tu știi cât? 90 de milioane de euro./ Tu-ți dai seama? 90 de milioane de euro, cifră de afaceri?”, i-ar fi transmis Barbu unui apropiat, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro.

Din partea conducerii ANSVSA, însă, nu a obținut mare lucru, întrucât se cunoștea că fermele lui Bogoș „sunt cu probleme”, potrivit surselor Digi24.ro. Mihai Barbu, însă, i-ar fi promis lui Bogoș că îl va duce față în față cu Ilie Bolojan, după cum au mai menționat sursele judiciare.

Pe 23 septembrie, Mihai Barbu l-ar fi adus pe Fănel Bogoș la sediul central al PNL. Acolo, după cum se laudă Bogoș și din discuțiile altor oameni apropiați acestei situații, ar fi avut loc o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

În aceeași zi, Bogoș ar fi aflat că într-o hală din ferma avicolă din Vaslui s-ar fi găsit un nou focar de Salmonella, însă ar fi cerut ca găinile să fie comercializate, după cum au mai explicat sursele judiciare.

În același timp, Bogoș i-ar fi promis lui Mihai Barbu un pachet de 80 de pulpe, 20 de cartoane de ouă, 3-4 kilograme de brânză maturată, 10 kilograme de brânză de burduf și iaurt, potrivit acelorași surse.

Însă tot din discuțiile altor oameni apropiați de Bogoș reiese că întâlnirea cu Ilie Bolojan, deși ar fi avut loc, nu i-ar fi adus rezultatul dorit: demiterea șefului DSVSA Vaslui.

„A mers la Bolojan și a mers direct...degeaba, a mai dat un milion jumate' de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost ... pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe Bolojan afară”, este un alt fragment din interceptările procurorilor, obținute de Digi24.ro.

Mihai Barbu este cercetat acum pentru „folosirea influenței în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite”.

A doua componentă: Rețeaua de influență coordonată de un general SIE în retragere

După cum Digi24.ro a scris aici, pe larg, reiese că Fănel Bogoș ar fi încercat să obțină demiterea șefului DSVSA apelând la o rețea coordonată de un general SIE în rezervă, Nicolae Iană.

Pe de-o parte, Iană ar fi apelat la europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, pentru a stabili o întâlnire „într-un loc privat” unde să nu apară „în poze”, potrivit surselor citate.

„La ora 8 jumate' vorbim și-ți aduc o echipă de haiduci de care vei avea mare nevoie, adică tinerei de-ai mei, pensio ... de-ăștia ... nou-născuți. Da? și vrem să te consultăm”, este un fragment din discuția dintre Iană și Rareș Bogdan, potrivit surselor judiciare.

Șeful DSVSA Vaslui ar fi fost ulterior contactat de europarlamentarul PNL, iar aceștia s-ar fi întâlnit în București pentru a discuta despre situația firmelor lui Bogoș.

Însă, după discuție, potrivit surselor judiciare, Rareș Bogdan ar fi dat de înțeles că șeful DSVSA Vaslui ar fi procedat corect în cazul fermei lui Bogoș.

Pe de altă parte, rețeaua lui Iană ar susține că are influență în sistemul juridic și ar putea „fabrica” dosare penale, în paralel cu postarea unor articole denigratoare în mediul online.

Procurorii l-ar fi interceptat pe Iană în timp ce s-ar fi lăudat că poate determina demiterea unor șefi de parchete, inclusiv a șefului Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag.

Astfel, în cazul lui Bogoș, rețeaua lui Iană (alături de Constantin Hanț și Silviu Ularu) ar fi trebuit să îl facă pe directorul DSVSA Vaslui să demisioneze din funcție, după ce l-ar fi amenințat cu fabricarea unor dosare penale la DNA.

„Nu-l lăsăm pe ăsta până nu-i facem dosar penal acum. Știi? Să se învețe minte. Știi? (...) Că dacă-l lași așa, mai revine după aceea, știi?”, este un alt fragment din interceptări, obținut de Digi24.ro.

Pentru a interveni în acest caz, firma afaceristului din Vaslui ar fi încheiat cu Professional Consulting Q24 (firma lui Hanț și Ularu) două contracte de consultanță, în valoare de 100.000 și 101.986 de lei, potrivit surselor judiciare.

A treia și a patra rețea de trafic de influență

A treia rețea de influență prin care Fănel Bogoș a încercat să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui era formată din Laura Iusein (afiliată PUSL în trecut), Cristian Bălan și Rareș Mihail Cristea.

Pentru această rețea, Fănel Bogoș ar fi achitat 200.000 de euro către firma Premia Insurance Consulting, drept avans. Suma totală pentru demiterea șefului DSVSA era de 300.000 de euro, potrivit surselor judiciare.

Prin această rețea, lui Fănel Bogoș i s-ar fi promis acces la relațiile Laurei Iusein, care s-ar fi lăudat că are „relații” cu funcționari din Ministerul Agriculturii sau cu conducerea ANSVSA, potrivit surselor Digi24.ro.

Laura Iusein s-ar fi dus și în biroul șefului DSVSA Vaslui, pe care l-ar fi amenințat că depune plângeri penale care ar ajunge la Parchetul European sau că ar urma să devină șefa corpului de control al Ministerului Agriculturii, au mai explicat sruse judiciare.

Laura Iusein este anchetată acum pentru șantaj și trafic de influență, în timp ce Rareș Cristea este anchetat pentru trafic de influență.

A patra rețea la care a apelat afaceristul din Vaslui ar fi formată din Mihai Aniței, care s-ar fi lăudat că are relații la Cotroceni și în Guvernul României (ar fi numit lideri PSD, cum ar fi Sorin Grindeanu, Paul Stănescu sau Florin Barbu), și fostul procuror militar Vasile Doană.

„Vii la București, luăm masa.... tu știi că eu când îți spun o vorbă, e vorbă. Luăm masa la Cotroceni direct, da? Sau luăm masa la unul din sediile de partide și nu se mai apropie nici dracu' de tine (...) când vrei tu, cum vrei tu și Stănescu și Grindeanu”, i-ar fi transmis Aniței afaceristului din Vaslui, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro.

În paralel, Aniței i-ar fi transmis afaceristului Vasluian că, pentru a scăpa de șeful DSVSA Vaslui, ar trebui să depună plângeri la DNA (n.r. Lucru pe care i l-au mai propus și celelalte rețele) care „să ajungă pe masa care trebuie”, potrivit surselor citate.

În schimbul ajutorului, Fănel Bogoș ar fi trebuit să îl ajute pe Aniței să își deschidă o fabrică de medicamente. Aniței i l-a și introdus lui Fănel Bogoș pe fostul procuror DNA Vasile Doană, despre care a spus că „e infernal de ieftin” și că „toți procurorii din România îl cunosc”, potrivit surselor judiciare.

Doană l-ar fi ajutat pe Fănel Bogoș cu o nouă plângere la DNA împotriva șefului DSVSA Vaslui.

În paralel, Mihail Aniței ar fi încercat și el să se întâlnească cu șeful DSVSA Vaslui pentru a-l amenința să nu mai controleze fermele lui Bogoș, menționând că ar reprezenta „Serviciul de Informații în Justiție” și că ar avea în derulare anchete care ar putea fi periclitate, au mai explicat sursele Digi24.ro.

Mihai Aniței este anchetat pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, în timp ce fostul procuror Vasile Doană este anchetat pentru complicitate la trafic de influență.

