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Acuzații de trafic de influență în Argeș: bărbat prins după ce ar fi promis intervenții la un judecător pentru 5.000 de euro

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bancnote de euro date dintr-o mana in alta
Acuzație de mită, Foto: Getty Images
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Un bărbat din județul Argeș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de influență, după ce ar fi cerut 5.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal care îl viza pe soțul unei femei.

Potrivit comunicatului de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), inculpatul ar fi susținut că are influență asupra unui prim-procuror și că ar putea determina o intervenție pe lângă judecătorul care analiza o cerere de revizuire a unei condamnări. În schimb, ar fi cerut suma de 5.000 de euro.

Procurorii au precizat că acesta a fost prins în flagrant în 18 iunie, în același municipiu din Argeș, în timp ce primea 3.000 de euro din suma pretinsă. Ulterior, a fost reținut.

„Inculpatul a pretins suma de 5.000 de euro”, au arătat anchetatorii, care susțin că acesta promitea intervenții prin intermediul unui magistrat pe care ar fi afirmat că îl poate influența.

În referatul de arestare, procurorii au subliniat că fapta este gravă prin efectul asupra încrederii în justiție: „gravitatea deosebită a conduitei rezultă din afectarea independenței și imparțialității justiției”.

Conform anchetatorilor, acțiunea inculpatului ar fi creat aparența existenței unor „mecanisme ilicite de influențare a actului de justiție”.

Propunerea de arestare preventivă a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București.

Editor : Ana Petrescu

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