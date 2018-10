Adina Florea, despre planul B: Candidatura la DNA nu are legătură cu cealaltă candidatură

Procurorul Adina Florea, propusă de ministrul Justiţiei la şefia DNA şi candidat la o funcţie de procuror în Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, a declarat în faţa membrilor CSM că cele două candidaturi nu au legătură una cu alta, adăugând că la DNA îşi doreşte să aducă un plus, astfel încât structura să-şi îndeplinească obiectivele specifice.

Adina Florea la interviul de la CSM. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Adina Florea a susţinut vineri interviul pentru o funcţie de procuror în Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie în faţa membrilor CSM.

„Candidatura mea la DNA rămâne, sunt în cursul unei proceduri. Cred în această candidatură, am depus-o pentru că am crezut că pot aduce un plus la DNA astfel încât structura să-şi ducă la îndeplinire obiectivele pe care le are. Candidatura la DNA nu are legătură cu această candidatură, de procuror de execuţie. Îmi doresc să instrumentez dosare, aşa cum fac şi acum, prin urmare nu cred că pot fi confundate cele două candidaturi”, a declarat Adina Florea, întrebată de membrii CSM despre cele două candidaturi.

Întrebată de asemenea despre importanţa bunei credinţe şi sincerităţii, Adina Florea a spus că pentru ea, ambele sunt importante şi că inclusiv în activitatea sa de-a lungul anilor a încercat să aibă o conduită potrivită indiferent de persoana pe care a avut-o în faţă.

„Este important să fim sinceri cu noi înşine şi cu cei din faţa noastră. Indiferent dacă sunt colegii noştri sau subiecţii procesuali. În toată activitatea mea am considerat că este necesar să am o conduită sinceră şi respectuoasă indiferent de persoana pe care o aveam în faţă, pentru că fiecare om răspunde pentru ceea ce face, dar asta nu înseamnă că trebuie să adopţi un comportament prin care să îi calci în picioare demnitatea”, a spus Adina Florea.

