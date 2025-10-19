Live TV

Video Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Instalație de gaze. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Administratoarea blocului din Rahova unde a avut loc explozia este audiată, duminică, de către procurori. Ea a declarat, anterior, că sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înainte a fost rupt de către o firma specializată, și nu de către locatari. „Noi am oprit gazele din data de 16.10 la ora 07:00”, a completat ea, deoacere în imobil mirosea puternic a gaz.

„Oricum nu l-am rupt noi. Cei de la firmă (au rupt sigiliul - n.r.), a afirmat administratoarea blocului din Rahova unde a avut loc deflagrația, duminică, la sediul Parchetului Curții de Apel București.

Întrebată de ce firma respectivă a rupt sigiliul, administratoarea a răspuns: „Nu știu. Întrebați-i pe ei”.

Ea a mai precizat că „mirosea foarte puternic a gaz”.

„Noi am oprit gazele din data de 16.10 la ora 07:00”, a completat aceasta.

De aproximativ două ore, administratoareaa blocului în care s-a produs explozia este în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Ea este audiată.

Încearcă anchetatorii să afle cu exactitate ce s-a întâmplat, cine a rupt acel sigiliu.

Peste 30 de persoane au fost audiate în acest dosar in rem. Asta înseamnă că nu vor fi luate măsuri după aceste audieri.

Procurorii încearcă să găsească tot mai multe indicii care să le ducă o direcție către un suspect.

Între timp, locatarii afectați de această explozie sunt cazați la mai multe hoteluri. De fapt, pentru că vorbim despre sute de persoane, în următoarele 7 zile, aceștia vor rămâne cazați acolo. Ulterior, autoritățile încearcă să găsească noi soluții pentru aceștia.

Vor fi dați bani și pentru chirii, câte 1.500 lei pentru fiecare familie și vor putea aceste persoane să se cazeze pe o perioadă nedeterminată, până când va fi reconstruit blocul.

Din informațiile Digi24 până acum, cel mai probabil scenariu este acela ca blocul afectat propriu-zis de această explozie să fie dărâmat și să fie construit altul în loc.

