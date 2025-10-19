Administratoarea blocului din Rahova unde a avut loc explozia este audiată, duminică, de către procurori. Ea a declarat, anterior, că sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înainte a fost rupt de către o firma specializată, și nu de către locatari. „Noi am oprit gazele din data de 16.10 la ora 07:00”, a completat ea, deoacere în imobil mirosea puternic a gaz.

„Oricum nu l-am rupt noi. Cei de la firmă (au rupt sigiliul - n.r.), a afirmat administratoarea blocului din Rahova unde a avut loc deflagrația, duminică, la sediul Parchetului Curții de Apel București.

Întrebată de ce firma respectivă a rupt sigiliul, administratoarea a răspuns: „Nu știu. Întrebați-i pe ei”.

Ea a mai precizat că „mirosea foarte puternic a gaz”.

„Noi am oprit gazele din data de 16.10 la ora 07:00”, a completat aceasta.

Citește și: Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”

De aproximativ două ore, administratoareaa blocului în care s-a produs explozia este în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Ea este audiată.

Încearcă anchetatorii să afle cu exactitate ce s-a întâmplat, cine a rupt acel sigiliu.

Citește și: O locatară din blocul care a sărit în aer acuză: Angajatul Distrigaz a zis că a închis gazele și că e o aberație că miroase

Peste 30 de persoane au fost audiate în acest dosar in rem. Asta înseamnă că nu vor fi luate măsuri după aceste audieri.

Procurorii încearcă să găsească tot mai multe indicii care să le ducă o direcție către un suspect.

Între timp, locatarii afectați de această explozie sunt cazați la mai multe hoteluri. De fapt, pentru că vorbim despre sute de persoane, în următoarele 7 zile, aceștia vor rămâne cazați acolo. Ulterior, autoritățile încearcă să găsească noi soluții pentru aceștia.

Citește și: Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O firmă recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul

Vor fi dați bani și pentru chirii, câte 1.500 lei pentru fiecare familie și vor putea aceste persoane să se cazeze pe o perioadă nedeterminată, până când va fi reconstruit blocul.

Din informațiile Digi24 până acum, cel mai probabil scenariu este acela ca blocul afectat propriu-zis de această explozie să fie dărâmat și să fie construit altul în loc.

Citește și: Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri

Editor : Ana Petrescu