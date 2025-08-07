Live TV

Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11 ani. Prejudiciul depășește 3,4 milioane lei

Data publicării:
bancnote de 100 de lei pe o masa
Foto: GettyImages

Administratorul unei firme din Bucureşti, care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, în perioada 2010 – 2021, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Prejudiciul la bugetul de stat este de peste 3,4 milione de lei, au anunțat procurorii.

„Procurorii împreună cu poliţiştii din cadrul Poliţiei Sectorului 6 Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut pe 5 august a.c., trei percheziţii domiciliare în Capitală, într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, arată comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,.

Astfel, conform sursei citate, procurorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva unei persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, fiind instrumentate 110 fapte.

„În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în calitate de administrator în drept şi în fapt al unor societăţi comerciale, în perioada 2010 - 2021, a dispus evidenţierea în declaraţiile fiscale ale acestor societăţi a unor achiziţii fictive şi, totodată, a omis să declare veniturile realizate, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 3.418.114 lei (echivalent al sumei de 762.202 euro)”, mai indică sursa menționată.

Prin urmare, inculpatul a fost plasat sub controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Totodată, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din 4 august a.c., au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei totale de 3.418.114 lei, reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat.

Editor : A.P.

”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent
