Live TV

Video Adolescent de 17 ani din Arad, arestat pentru trafic de droguri. Ar fi vândut canabis, ketamină, ecstasy și cocaină în Capitală

Data publicării:
droguri
Foto: DIICOT

Un tânăr de 17 ani din Arad care a vândut, în primele luni ale acestui an, canabis, ketamină, comprimate de ecstasy şi cocaină pe piaţa din Bucureşti, a fost prins în flagrant când ridica un colet cu droguri. În urma unor percheziţii la locuinţa sa din Capitală, a fost găsită suma de 150.000 de lei, bani proveniţi din traficul de droguri. El a fost arestat preventiv.

„Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracţională a unei persoane minore, de 17 ani, cercetată pentru trafic internaţional şi trafic intern de droguri de risc şi mare risc. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2026, persoana cercetată ar fi deţinut si comercializat droguri de risc (canabis, ketamină) şi droguri de mare risc (comprimate ecstasy, cocaină) în municipiul Bucureşti”, a transmis, sâmbătă, IPJ Arad.

 

Potrivit sursei citate, tânărul ar fi procurat din Olanda diverse tipuri de substanţe interzise, iar vineri a fost prins în flagrant delict, în municipiul Bucureşti, în timp ce a ridicat un colet conţinând aproximativ un kilogram de ketamină (drog de risc), un kilogram de MDMA (drog de mare risc) şi peste 4.900 de comprimate de ecstasy (drog de mare risc), toate destinate comercializării în Capitală.

„Ulterior, la data de 27 martie 2026, poliţiştii au efectuat o percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la locuinţa persoanei fiind descoperite şi ridicate mai multe cantităţi de droguri de risc şi mare risc, aflate în curs de expertizare, diverse bunuri folosite în activitatea infracţională, precum şi peste 150.000 de lei, bani proveniţi din traficul de droguri”, a precizat IPJ Arad.
 
Sâmbătă, procurorii DIICOT Arad au dispus reţinerea tânărului, iar ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Ioan Becali l-a sunat pe Fabregas: “Băi, Cesc…”. Ce jucător din SuperLiga i-a propus impresarul
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ce reacție a avut Adrian Mutu după ce a auzit că mulți români cred că era mai bine pe vremea lui Nicolae...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”