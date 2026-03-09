Live TV

Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor. El este acuzat că a lovit un bărbat cu bâta în cap, apoi l-a lăsat în stradă

Foto cu caracter ilustrativ: GettyImages

Un adolescent de 17 ani din judeţul Sibiu a fost arestat, fiind acuzat de omor, după ce, pe o stradă din Boian, a luat bâta unui bărbat de 73 de ani şi l-a lovit de mai multe ori în cap, apoi l-a lăsat în stradă. Victima a murit din cauza leziunilor şi a frigului.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu anunţă că cercetează pentru omor un tânăr de 17 ani.

„În fapt s-a reţinut că, în noaptea de 06/07.03.2026, a avut loc o agresiune spontană între două persoane de sex masculin, consăteni din localitatea Boian, jud. Sibiu, în timp aceştia ce se aflau într-o zonă publică. Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima, în vârstă de 73 de ani, de o bâtă şi a lovit-o pe aceasta la nivelul capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei”, au transmis procurorii, citați de News.ro.

Aceştia precizează că victima a murit în cursul aceleiaşi nopţi din cauza leziunilor suferite şi expunerii prelungite la frig.

 La data de 08.03.2026 inculpatul a fost arestat de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu pe o perioadă de 30 de zile.

