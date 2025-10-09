Live TV

Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale rămâne în arest preventiv. Decizia ÎCCJ este definitivă

„Voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru”

Adolescentul de 17 ani care a trimis luna trecută o mie de mesaje de ameninţare la școli, spitale, posturi de poliţie şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României rămâne în arest preventiv. Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins, joi, contestaţia la măsura arestului, decizia fiind definitivă.

Magistraţii ÎCCJ s-au pronunţat, joi, în dosarul 6177/2/2025, care-l vizează pe adolescentul de 17 ani care a trimis, în luna septembrie, o mie de mesaje de ameninţare, notează News.ro.

„Repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergenţă. Fixează termen la data de 09.10.2025, cu citarea contestatorului inculpat şi încunoştinţarea apărătorului ales al acestuia”, este parte din sentinţa pronunţată de către judecători.

De asemenea, aceştia au respins, cu majoritate, ca nefondată, ”contestaţia declarată de contestatorul Iancu Lucas Alexandre împotriva încheierii penale nr. F/DL din data de 26 septembrie 2025 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală, în dosarul nr. 6177/2/2025 (3565/2025)”.

„Cu opinie separată: În sensul admiterii contestaţiei declarate de inculpatul Iancu Lucas Alexandre, desfiinţării încheierii şi respingerii propunerii de luare a măsurii arestării preventive formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Infrac?iunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice cu privire la contestatorul inculpat Iancu Lucas Alexandre”, mai spune sentinţa ÎCCJ.

„Voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru”

Adolescentul de 17 ani a fost arestat preventiv pe 26 septembrie.

DIICOT anunţa atunci că, „la datele de 21 şi 23.09.2025, inculpatul, împreună cu o minoră de 14 ani, a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii de învăţământ, unităţi medicale, unităţi de poliţie, posturi de televiziune şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României, în care proferau ameninţări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică şi intimidării populaţiei prin producerea unui puternic impact psihologic”.

El este cercetat pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism.

Timp de mai multe zile, instituţii din întreaga ţară au primit mesaje de ameninţare. Primele au vizat şcolile din Bucureşti, autorul lor făcând referire la „un masacru”.

„Voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, era mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

