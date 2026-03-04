Live TV

Adrian Chesnoiu a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul angajărilor trucate de la Ministerul Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat miercuri, 4 martie, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), la patru ani de închisoare în dosarul în care a fost acuzat că a aranjat concursuri de angajare la Ministerul Agriculturii. Decizia poate fi atacată cu apel în următoarele zece zile.

Adrian Chesnoiu a fost trimis în judecată la finalul anului 2022 de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzat de mai multe fapte de instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității și de abuz în serviciu.

„Contopeşte pedepsele principale stabilite prin prezenta sentinţă şi aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 1 an şi 4 luni, reprezentând 1/3 din celelalte pedepse (1 an închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare și 1 an închisoare), inculpatul Chesnoiu Adrian-Ionuț urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare”, este un fragment din decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Chesnoiu mai este obligat să achite daune în valoare de 51.000 de lei Ministerului Agriculturii (salariile plătite de instituție către persoanele angajate prin implicarea directă a ministrului) și 13.500 de lei drept cheltuieli judiciare.

Reamintim că procurorii l-au acuzat pe fostul ministru că le-a cerut unor subordonați să furnizeze unor apropiați subiectele pentru concurs și chiar ar fi făcut presiuni să îl angajeze pe unul dintre candidați, deși nu trecuse probele concursului.

Pe lângă Chesnoiu, condamnări au primit și mai mulți foști angajați din Ministerul Agriculturii, sau apropiați ai acestuia, astfel:

  • Andrei Răducan, fost director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. 
  • Aurel Sandu, fost șef serviciu în cadrul Ministerului, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare.
  • Mihai Corobea, fost consilier în cadrul Ministerului, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare; 
  • Mihai Pârv, fost director adjunct la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare;
  • Ionuț Lăscaie, lider PSD Dâmbovița, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare.

