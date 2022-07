Adrian Mititelu a fost eliberat din închisoare

Adrian Mititelu, fostul finanțator al FC U Craiova 1948, a fost eliberat miercuri din închisoare, unde ispășea o pedeapsă pentru fraudă fiscală. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Craiova și este primul caz eliberat în baza deciziei Curții Constituționale luate la sfârștul lunii mai și motivată la începutul lunii iunie.

La 5 noiembrie 2020, Adrian Mititelu fusese condamnat de aceeași Curte de Apel din Craiova la 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, în cazul transferului lui Mihai Costea la Steaua, în 2011.

Curtea Constituţională a admis însă în 26 mai o sesizare referitoare la întreruperea termenului de prescripţie a răspunderii penale, excepţie ridicată de omul de afaceri Adrian Mititelu în dosarul în care fusese condamnat definitiv la 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. CCR a arătat că articolul de Cod Penal a fost declarat neconstituțional încă din 2018, însă Parlamentul nu l-a modificat de atunci.

Astfel, patronul FC U Craiova 1948 a executat 20 de luni din cei 3 ani de închisoare.

La ieșirea din închisoare, Adrian Mititelu a fost așteptat miercuri de mai multe persoane, între care soția și fiul său, Adrian junior, cel care a și dat vestea eliberării tatălui său într-un anunț pe o rețea socială.

„Vă mulțumesc mult pentru prezență. Cum să fie? Ca și pentru ceilalți deținuți. Au fost 20 de luni, nu ușoare. Încă o dată vreau să vă comunic că am făcut un mandat nevinovat complet și nu mă refer acum la faptul că am ieșit acum datorită unui viciu administrativ, dar pe fond nu am făcut nicio faptă penală”, a declarat Adrian Mititelu, citat de digisport.ro.

Adrian Mititelu jr., actualul patron al FC U Craiova, anunțase, miercuri, că tatăl său, Adrian Marin Mititelu (54 de ani), cel care a fost patronul clubului din SuperLiga, va fi eliberat din închisoare în urma unei decizii a Curţii de Apel Craiova. „Eliberat”, a scris Adrian Mititelu jr. pe pagina personală de Facebook referindu-se la tatăl său, care ispăşea din 5 noiembrie 2020 o pedeapsă de 3 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Conform portalului Instanţelor de Judecată, Curtea de Apel a respins ca nefondată contestaţia Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitor la suspendarea executării sentinţei pronunţată anterior de Tribunalul Dolj, scrie Agerpres.

„În temeiul art.4251 alin.7 pct.1 lit.b C.p.p., raportat la art.460 alin.2 C.p.p., respinge ca nefondată contestaţia declarată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Craiova împotriva încheierii din 20 iunie 2022, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.3845/63/2022, încheiere prin care s-a dispus suspendarea executării sentinţei penale nr.82/13.02.2019 a Tribunalului Dolj, definitivă prin decizia penală nr.1364/05.11.2020 a Curţii de Apel Craiova, fiind emis de către Tribunalul Dolj mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.97/2019 din 05.11.2020, privind pe Mititelu Adrian- Marin. Cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia, conform art.275 alin.3 C.p.p. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 06 iulie 2022", se arată în soluţia Curţii de Apel Craiova publicată pe site-ul Instanţelor de Judecată.

