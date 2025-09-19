Al doilea șef al ANPC cercetat de procurorii DNA în doar trei luni. Cine este Sebastian Ioan Hotca

Sebastian Ioan Hotca, cel care i-a luat locul lui Cristian Popescu Piedone la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) după ce a fost plasat sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a ajuns la rândul lui în vizorul aceluiași parchet. Acesta este acuzat că, alături de un secretar de stat din Ministerul Economiei, ar fi pus presiuni pentru schimbarea abuzivă din funcție a unui comisar de la filiala ANPC din Caraș-Severin.

Procurorii DNA au anunțat pe parcursul zilei de vineri, 19 septembrie, că l-au pus sub control judiciar pe Sebastian Ioan Hotca. El este acuzat de abuz în serviciu. Detalii, aici.

Hotca este vicepreședinte ANPC din anul 2022. După ce Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție, acesta a preluat interimar conducerea instituției.

Hotca, la bază avocat, a avut în 2015 a avut un scurt mandat, de 9 luni, ca secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

În rest, între 2015 și 2022, dar și între 1999-2015, a lucrat ca avocat, potrivit CV-ului său.

Din ultima declarație de avere depusă (în anul 2024) reiese că acesta deține jumătate dintr-un teren de 246 de metri pătrați din Satu Mare și un apartament de 75,3 metri pătrați.

Hotca mai are un autoturism Porsche Cayenne, fabricat în 2013, și avea aproximativ 47.000 de euro în conturi când și-a completat declarația de avere.

În același timp, are 979.000 de lei investiți în titluri de stat și a acordat două împrumuturi, de 335.800 de lei și 20.000 de euro.

Din declarația de avere citată reiese că Hotca obținuse într-un an 85.572 de lei din dobânda de la titlurile de stat și 102.216 din salariul de la ANPC.

Al doilea șef ANPC intrat în vizorul DNA în doar trei luni

Reamtim că Hotca a preluat conducerea instituției de la Cristian Popescu Piedone, plasat la rândul lui sub control judiciar, la finalul lunii iulie, într-un dosar deschis de DNA.

Procurorii DNA l-au acuzat de furnizare de informații nedestinate publicului, după ce ar fi avertizat angajatul unui hotel din Sinaia că urmează să vină în control.

Angajatul apelat de Piedone, de pe telefonul șoferului șefului ANPC, ar fi fost un prieten mai vechi al acestuia. Șeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, a recunoscut că este prieten și cu reprezentantul hotelului din Sinaia, fostul șef al ASF, Dan Radu Rușanu.

