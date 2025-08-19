Este din nou alertă în Mureș, după ce un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că l-a văzut pe Emil Gâng, care este căutat de aproape o lună și jumătate pentru că și-ar fi ucis și incendiat iubita. Tânărul care i-a chemat pe polițiști susține că fugarul căuta mâncare în curtea lui, într-o localitate aflată la doar câțiva kilometri de locul crimei.

Apelul la 112 a indicat prezența criminalului în satul Șăulia, aflat la mai puțin de 10 kilometri de Miheșu de Câmpie, localitatea unde s-a produs teribila crimă.

Tânărul de 23 de ani care a alertat poliția a spus că l-a văzut pe Gânj chiar în curtea casei sale. La scurt timp, zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi, care au adus și câini de urmă pentru a cerceta câmpurile de cereale din apropiere. Cu toate acestea, verificările nu au dus la niciun rezultat.

Au trecut deja mai bine de cinci săptămâni de când Emil Gânj este căutat de oamenii legii. El este acuzat că a pătruns în casa fostei sale iubite, i-a aplicat mai multe lovituri de topor, după care a dat foc casei și s-a făcut nevăzut.

În urmă cu o lună, polițiștii au mai primit un pont: un cioban a semnalat prezența sa într-o stână din județul Bistrița-Năsăud. Sute de polițiști și jandarmi au verificat zeci, poate chiar sute de hectare de pădure din zonă. Au fost folosite inclusiv elicoptere, însă, într-un final, ciobanul a recunoscut că urmărea, de fapt, să primească recompensa de 5.000 euro pusă la bătaie pentru prinderea criminalului.

Pe 8 iulie, Emil Gânj ar fi pătruns în casa fostei iubite, înarmat cu un topor, și i-ar fi aplicat mai multe lovituri fatale. După crimă, a incendiat locuința și s-a făcut nevăzut. De atunci, el este căutat pentru omor și distrugere.

