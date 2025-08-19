Live TV

Video Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. El e căutat de aproape o lună și jumătate

Data publicării:
Fugarul Emil Gânj. Foto: IPJ Mureș.

Este din nou alertă în Mureș, după ce un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că l-a văzut pe Emil Gâng, care este căutat de aproape o lună și jumătate pentru că și-ar fi ucis și incendiat iubita. Tânărul care i-a chemat pe polițiști susține că fugarul căuta mâncare în curtea lui, într-o localitate aflată la doar câțiva kilometri de locul crimei. 

 

Apelul la 112 a indicat prezența criminalului în satul Șăulia, aflat la mai puțin de 10 kilometri de Miheșu de Câmpie, localitatea unde s-a produs teribila crimă.

Tânărul de 23 de ani care a alertat poliția a spus că l-a văzut pe Gânj chiar în curtea casei sale. La scurt timp, zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi, care au adus și câini de urmă pentru a cerceta câmpurile de cereale din apropiere. Cu toate acestea, verificările nu au dus la niciun rezultat.

Au trecut deja mai bine de cinci săptămâni de când Emil Gânj este căutat de oamenii legii. El este acuzat că a pătruns în casa fostei sale iubite, i-a aplicat mai multe lovituri de topor, după care a dat foc casei și s-a făcut nevăzut.

În urmă cu o lună, polițiștii au mai primit un pont: un cioban a semnalat prezența sa într-o stână din județul Bistrița-Năsăud. Sute de polițiști și jandarmi au verificat zeci, poate chiar sute de hectare de pădure din zonă. Au fost folosite inclusiv elicoptere, însă, într-un final, ciobanul a recunoscut că urmărea, de fapt, să primească recompensa de 5.000 euro pusă la bătaie pentru prinderea criminalului.

Pe 8 iulie, Emil Gânj ar fi pătruns în casa fostei iubite, înarmat cu un topor, și i-ar fi aplicat mai multe lovituri fatale. După crimă, a incendiat locuința și s-a făcut nevăzut. De atunci, el este căutat pentru omor și distrugere.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Geoffrey Hinton
3
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Zelenski...
Summit Alaska
5
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Digi Sport
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1030135829
De câte ori a spus Zelenski „mulţumesc” în Biroul Oval, la întâlnirea...
nave militare rusești
Bătălia crucială pentru viitorul Mării Negre. De ce este noua...
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz
Merz, despre „schimburile de teritorii” propuse de Trump: Dacă...
Monica Crowley
Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni...
Ultimele știri
„Regina ketaminei” își recunoaște vinovăția în cazul morții actorului Matthew Perry. Riscă până la 65 de ani de închisoare
Serbia cere ajutor internațional pentru a contracara violențele protestelor antiguvernamentale
Cosmopolis – Un cartier cât un oraș: plajă, lac, piscine, parcuri, mall, magazine, clinici și o școală internațională
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilan șor
Oligarhul fugar Ilan Șor promite 3.000 de dolari pe lună protestatarilor antiguvernamentali din Moldova. Reacția Poliției
barbat cu catuse la maini
Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta parteneră, după ce a târăt-o cu mașina: „Probabil că n-am gândit”
ancheta politie
Noi detalii în cazul crimei de la Arad: A prins-o de mână prin geamul mașinii şi a târât-o peste 1,5 km. Bărbatul a fost reţinut
Crimă Bucea
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
barbat arestat
Bărbatul din Teleorman care şi-a ucis două rude cu toporul a fost arestat preventiv. Ce le-a spus procurorilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri controversate despre planurile lui Meghan Markle la începutul relației cu Harry: „Voia să...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
Adevărul
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi Sport
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Cea mai impresionantă poveste de supraviețuire. Tânăra aristocrată care a supraviețuit pe „Insula Demonilor”...
Newsweek
Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile