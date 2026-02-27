Alexandru Bălan, fostul număr doi din serviciul de informații al R. Moldova, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare

Alexandru Bălan, fost adjunct al serviciului de informații din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, potrivit unui comunicat transmis de parchet pe 27 februarie. Reamintim că Bălan a fost acuzat de tentativă la trădare, după ce ar fi încercat să transmită informații catalogate drept secrete de stat ale României către KGB din Belarus.

Alexandru Bălan este acuzat oficial de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională.

Dosarul lui va fi judecat de Curtea de Apel București.

A încercat să furnizeze informații sensibile către KGB din Belarus

Procurorii arată că Alexandru Bălan, în perioada în care era șef al Direcției Generale de Contraspionaj a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, și ulterior, în calitate de director adjunct, „a intrat în posesia mai multor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse”.

„Ulterior momentului în care a părăsit instituția, a deținut fără drept documente și informații secrete de stat de natură să afecteze securitatea națională a României”, potrivit DIICOT.

DIICOT a mai menționat că, începând cu 2024, a „intrat în contact cu ofițeri de informații” din cadrul KGB din Belarus, întâlnindu-se cu ei în două rânduri, în Budapesta.

La aceste întâlniri, potrivit procurorilor, a adoptat „mai multe măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, urmărind (...) transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat”.

În plus, ar fi încercat să le trimită ofițerilor de informații din Belarus „rapoarte informative care conțineau informații având caracter de stat”, cerând sume de bani în schimbul acestora.

„Totodată, inculpatul a deținut, la momentul efectuării percheziției domiciliare, din luna septembrie 2025, două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României”, mai subliniază DIICOT.

Bălan ar fi colaborat cu serviciile de informații din Rusia

La momentul reținerii lui, în septembrie 2025, surse Digi24.ro subliniau că Alexandru Bălan ar fi ajuns adjunct al șefului SIS în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc.

Aceleași surse arătau că Bălan ar fi colaborat și cu serviciul de informații al Federației Ruse.

Ulterior, ar fi ajuns să colaboreze cu serviciile de informații din Belarus, întrucât ofițerii acestora pot opera mai ușor decât cei ruși pe teritoriul Uniunii Europene.

Tot în septembrie 2025, Ministerul de Externe al Cehiei a expulzat un diplomat din Belarus care ar fi făcut parte din aceeași rețea cu Alexandru Bălan.

