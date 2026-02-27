Live TV

Alexandru Bălan, fostul număr doi din serviciul de informații al R. Moldova, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare

Data actualizării: Data publicării:
27a6e14c-ed75-4499-8375-4b3ef5514c79
DIICOT și SRI: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus / Sursă foto: Alexandru Balan. / Facebook
Din articol
A încercat să furnizeze informații sensibile către KGB din Belarus Bălan ar fi colaborat cu serviciile de informații din Rusia

Alexandru Bălan, fost adjunct al serviciului de informații din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, potrivit unui comunicat transmis de parchet pe 27 februarie. Reamintim că Bălan a fost acuzat de tentativă la trădare, după ce ar fi încercat să transmită informații catalogate drept secrete de stat ale României către KGB din Belarus.

Alexandru Bălan este acuzat oficial de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională.

Dosarul lui va fi judecat de Curtea de Apel București. 

A încercat să furnizeze informații sensibile către KGB din Belarus

Procurorii arată că Alexandru Bălan, în perioada în care era șef al Direcției Generale de Contraspionaj a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, și ulterior, în calitate de director adjunct, „a intrat în posesia mai multor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse”.

„Ulterior momentului în care a părăsit instituția, a deținut fără drept documente și informații secrete de stat de natură să afecteze securitatea națională a României”, potrivit DIICOT.

DIICOT a mai menționat că, începând cu 2024, a „intrat în contact cu ofițeri de informații” din cadrul KGB din Belarus, întâlnindu-se cu ei în două rânduri, în Budapesta.

La aceste întâlniri, potrivit procurorilor, a adoptat „mai multe măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, urmărind (...) transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat”.

În plus, ar fi încercat să le trimită ofițerilor de informații din Belarus „rapoarte informative care conțineau informații având caracter de stat”, cerând sume de bani în schimbul acestora.

„Totodată, inculpatul a deținut, la momentul efectuării percheziției domiciliare, din luna septembrie 2025, două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României”, mai subliniază DIICOT.

Bălan ar fi colaborat cu serviciile de informații din Rusia

La momentul reținerii lui, în septembrie 2025, surse Digi24.ro subliniau că Alexandru Bălan ar fi ajuns adjunct al șefului SIS în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc.

Aceleași surse arătau că Bălan ar fi colaborat și cu serviciul de informații al Federației Ruse.

Ulterior, ar fi ajuns să colaboreze cu serviciile de informații din Belarus, întrucât ofițerii acestora pot opera mai ușor decât cei ruși pe teritoriul Uniunii Europene.

Tot în septembrie 2025, Ministerul de Externe al Cehiei a expulzat un diplomat din Belarus care ar fi făcut parte din aceeași rețea cu Alexandru Bălan.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
firma anaf la intrarea in institutie
3
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
4
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
5
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Digi Sport
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz și Donald Trump
„Germania nu se mai poate ascunde în spatele Americii”: Cum resimte poporul german înstrăinarea dureroasă de Statele Unite
BCUURESTI - CAB - ALEXANDRU BALAN - 10 SEP 2025
Spionul KGB acuzat că furniza Belarusului secretele României rămâne în arest. Alexandru Bălan ceruse o măsură mai blândă
Benjamin Netanyahu
Apropiați ai lui Netanyahu, bănuiți că au fost plătiți de Doha. Ce este Qatargate, „cea mai gravă trădare din istoria statului Israel”
Viktor Ianukovici, fostul președinte ucrainean. Foto Profimedia
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare: trădare și trafic de persoane
alexandru balan
Spionul moldovean acuzat că a divulgat Belarusului secrete de stat ale României rămâne în arest. ÎCCJ i-a respins contestația
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
DOCUMENT. Varianta finală a proiectului care reduce unele taxe...
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO care are...
nave pe mare radar tarm
Cum funcționează „creierul” proiectat și în România pentru navele de...
Submarin HMS Vanguard
Rusia ar putea intercepta armele nucleare ale Europei în mai puțin de...
Ultimele știri
Cândva prieteni, acum dușmani: ce se ascunde în spatele atacului Pakistanului asupra talibanilor afgani
Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu”
Havana, sub blocadă americană. Ambasadorul Cubei în România: „Vor să ne îngenuncheze, de aceea pun multă presiune”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, "ca focul" într-o rochie roșie mulată și decoltată. La 51 de ani impresionează cu o apariție...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
U Cluj, primă uriaşă la meciul cu Oţelul: “Vor avea o motivaţie suplimentară pentru play-off!”
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Florin Tănase, veste uriaşă înainte de UTA Arad – FCSB! Echipa de start a campioanei. Exclusiv
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Bătălia pentru creșterea pensiilor și ajutorului de handicap. Grindeanu: Oprim recesiunea. De unde bani?
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...