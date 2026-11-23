Alin Nica, actual consilier județean și fost șef al PNL Timiș, a câștigat definitiv procesul intentat Senatului României, după ce a fost revocat, în septembrie 2023, din Consiliul Național de Integritate (CNI). Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins recursul Senatului și a menținut decizia Curții de Apel Timișoara, care anulase revocarea.

În septembrie 2023, Senatul a decis revocarea lui Alin Nica din CNI, la propunerea PSD. În ianuarie 2023, ANI a sesizat Parchetul în legătură cu trei presupuse incidente de integritate în care ar fi fost implicat Alin Nica: conflict de interese, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane și fals în declarații.

La câteva săptămâni după sesizarea ANI, procurorii au clasat dosarul, însă măsura revocării a rămas în vigoare. Fost membru al PNL, Nica a contestat-o în instanță, iar demersul său s-a încheiat pe 17 noiembrie 2026 cu o victorie definitivă.

Alin Nica a fost președinte al Consiliului Județean Timiș din octombrie 2020 până în 2024, și primar al comunei Dudeștii Noi timp de 16 ani în cadrul a patru mandate consecutive. Conducerea Partidului Național Liberal a votat pe 26 martie 2024 înlăturarea lui Alin Nica din fruntea PNL Timiș, după ce acesta a criticat public conducerea partidului pentru alianța cu PSD la alegerile locale și a amenințat chiar că pleacă la alt partid. La scurt timp, politicianul s-a alăturat formațiunii Forța Dreptei și a devenit consilier județean.

Editor : Ș.R.