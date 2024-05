Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit, la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre traficul de droguri de mare risc în România și a recunoscut că fenomenul drogurilor nu a fost tratat de statul român „foarte pragmatic”. Aceasta a mai admis și faptul că vârsta consumatorilor scade alarmant, precizând cazul unui copil de numai 8 ani care a ajuns la spital din cauza consumului de substanțe interzise. Ministrul Justiției a menționat și care sunt pașii pe care îi fac autoritățile pentru a limita fenomenul drogurilor în România.

Cel mai recent raport al Agenției Naționale Antidrog arată o creștere constantă a consumului de droguri, începând cu anul 2007. Până în 2019, a crescut de zece ori numărul consumatorilor din populația cu vârste între 15 și 64 de ani, populația generală. Cifrele arată că peste un milion de români au încercat măcar o dată o substanță interzisă.

Situația este alarmantă din punct de vedere al vârstei consumatorilor, care scade tot mai mult. Copii cu vârste foarte mici ajung în stare gravă la spital după ce au consumat droguri.

Alina Gorghiu, ministrul Justiției: Fenomentul drogurilor n-a fost tratat întotdeauna foarte pragmatic de statul român. Haideți să spun că n-am fost extrem de realiști atunci când ne-am raportat la o vulnerabilitate extrem de serioasă. Am văzut cifrele pe care le-ați prezentat, sunt absolut convinsă că dinamica trebuie să ne pună în permanență pe gânduri.

Da, avem consumatori tineri și din ce în ce mai tineri. Am discutat cu diverși specialiști și am aflat că cel mai tânăr român care a consumat droguri are 8 ani și a fost dus la spital. Din păcate vârsta aceasta scade nu doar la consumul de canabis, care este cel mai întâlnit drog în România și cel mai întâlnit drog de risc în Europa, ci vorbim și de substanțele psihoactive. Aceste substanțe care cresc de la o săptămână la alta, pentru că în laboratoarele criminalității organizate se investesc milioane de euro.

Ministrul Justiției a vorbit despre războiul asimetric dus de autorități cu criminalitatea organizată.

„Este un război asimetric pe care statele europene îl poartă cu criminalitatea organizată, însă în România, cel puțin în ultimul an, de când sunt eu foarte atentă la acest fenomen, a făcut niște pași relevanți. N-aș vrea să trecem nici în extrema cealaltă să spunem că nu s-a făcut nimic pentru că ar fi total neadevărat. În primul rând am realizat că este un război în care n-am fost foarte activi și credeți-mă că este cel mai important pas pe care l-au făcut autoritățile. Înțelegem ce trebuie să facem și facem”, a spus Alina Gorghiu.

Ministrul Justiției a precizat care sunt măsurile recente luate de autorități pentru a contracara fenomenul drogurilor în România.

„Am mărit numărul de procurori de la secția antidrog cu 25, mai mult decât dublu, vorbesc de secția centrală, vor fi și mai mulți. Dar am atribuit și la Constanța, București-Ilfov va fi un birou stradal care se va ocupa de consumul și traficul de droguri stradal. Vor fi 8 procurori care vor monitoriza traficul de droguri stradal din București-Ilfov”, a spus Gorghiu.

Aceasta a subliniat că sunt 14 mii de dosare noi legate de ilicitul de droguri.

„Sunt 26 de mii și vreo trei sute de dosare legate de ilicitul de droguri înregistrate de DIICOT anul trecut, dintre care vreo 14,000 sunt noi. Sigur că din ele sunt soluționate. Au fost capturi relevante, tone de droguri de risc și de mare risc și vreo peste 270,000 de comprimate. Sunt demersuri făcute de Poliția Română, în Parlament și unul singur vreau să-l menționez, vestea bună este că traficanții când sunt condamnați de instanțele de judecată nu vor mai avea posibilitatea ca până acum să fie suspendată pedeapsa, ci vor executa strict în penitenciar pedeapsa, asta e legea 2 mai și cred că este elementul de noutate important pe scena asta a drogurilor”, a precizat ministrul.

Alina Gorghiu a vorbit și din perspectiva personală, de mamă a doi copii, legat de problema substanțelor interzise.

„Nu am o spaimă și am să vă spun de ce. Eu încerc ca orice alt părinte sănătos la cap să discut cu copilul de acum. Și le povestesc despre efectele nocive atât ale fumatului, ale drogurilor, ale jocurilor de noroc. Sigur că întotdeauna este foarte important ca alături de familie să ai și factorul educațional de partea ta și profesorul care să explice. De multe ori din păcate în școlile din România au fost situații întregi în care s-a ascuns gunoiul sub preș. Îl vedeau cu ochii injectați la școală și nu se întrebau de ce este agitat, de ce este violent, de ce nu stă la ore. Profesorul s-a temut de reacția părintelui, nu suntem o societate așa de pregătită cum ne place nouă să credem, în care să mărturisim direct că în familia noastră există un consumator de droguri. Nu e o plăcere pentru nimeni să spună acest lucru. Noi nu avem centre în care să tratăm această dependență de droguri”, a spus Alina Gorghiu.

Ministrul Justiției a menționat că există un proiect de lege care se află în Camera Deputaților cu opt centre regionale pentru tratament: „Aștept să văd legea prima dată votată, pentru că resurse găsim”.

Alina Gorghiu a explicat ce efecte are Legea 2 mai de când a întrat în vigoare și a dat exemplul unor traficanți de droguri de mare risc prinși recent la un festival.

„Acești traficanți, odată dosarul plecat în instanță și constatat că au săvârșit infracțiunea de trsafic de droguri de mare risc vor sta să-și execute pedeapsa exclusiv în pușcărie. Nu mai pot să beneficieze de celelalte clemențe pe care le prevedea Codul Penal înainte, astfel încât șă-ți ia cu suspendare. Este o pedeapsă pe care traficantul de droguri de mare risc o merită și îi descurajează”, a mai subliniat ministrul Justiției.

Editor : M.I.