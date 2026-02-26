Live TV

Video&Foto Amplu caz de proxenetism într-un club de striptease din Capitală. Zeci de victime obligate să întrețină relații sexuale cu clienții

Data actualizării: Data publicării:
ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cum „albeau” banii obținuți din exploatarea victimelor 

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorirsm (DIICOT) fac joi, 26 februarie, percheziții într-un amplu dosar care vizează o grupare care a exploatat zeci de tinere într-un club de striptease din Capitală. Victimele erau obligate să ofere servicii sexuale contra cost clienților clubului și erau pedepsite în situația în care „nu își atingeau ținta impusă de clienți”, potrivit DIICOT.

În acest doasar, DIICOT a făcut 24 de percheziții în București, Ilfov, Ialomița și Constanța. Membrii grupării sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. 

„Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, începând cu anul 2018, patru suspecți au constituit, pe raza municipiului București, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, în timp, alți membri, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin exploatarea unor tinere, obligate la practicarea prostituției în cadrul unui club de noapte din sectorul 5 al municipiului București.

Potrivit unor surse Digi24.ro, este vorba de clubul „The Buddhist”, situati pe Bulevardul Regina Elisabeta. 

WhatsApp Image 2026-02-26 at 10.41.27
Sursă foto: DIICOT

DIICOT arată că membrii acestei grupări au recrutat zeci de tinere prin intermediul site-ului clubului, dar și prin anunțuri postate pe rețelele de socializare.

Victimelor li se promitea că vor presta dans artistic și încheiau un contract pe drepturi de autor, însă după angajare „li se punea în vedere că singurul mod de a obține vreo sumă de bani era cea de a oferi servicii sexuale contra cost clienților clubului”.

Procurorii arată că, în general, erau recrutate persoane tinere, cu studii precare, lipsite de sprijinul familiei, cu posibilități financiare reduse, fără loc de muncă și, în unele cazuri, diagnosticate cu tulburări psihice.

„În vederea exercitării unui control cât mai strict asupra victimelor, suspecții au perfecționat un sistem de evidență a clienților și a sumelor de bani încasate, care cuprindea inclusiv sancțiuni pentru victimele care nu își atingeau ținta impusă de clienți. Totodată, suspecții au recurs și la diferite forme de presiune psihică asupra persoanelor vătămate, în sensul că victimele care nu își atingeau ținta de clienți erau penalizate la finalul lunii, fiindu-le reținută parte din câștiguri și fiind obligate, astfel, să întrețină din ce în ce mai multe raporturi sexuale”, mai arată DIICOT.

Cum „albeau” banii obținuți din exploatarea victimelor 

Gruparea a obținut, în urma exploatării victimelor, peste 19,5 milioane de lei. DIICOT mai menționează că, pentru a „albi” acești bani, gruparea a pus la punct un mecanism care presupunea transferul banilor proveniți din exploatarea victimelor în conturile unei fundații.

Ulterior, banii erau transferați din nou în conturile unor companii controlate de aceeași grupare, ca în final să ajungă în conturile liderilor grupului.

În timpul perchezițiilor, procurorii DIICOT au prins în flagrant o persoană, suspect în acest dosar, la scurt timp după ce i-ar fi vândut unui client „o doză” de cocaină. Asupra lui erau 17 astfel de doze, potrivit comunicatului citat.

„La una dintre adresele percheziționate a fost găsită o altă cantitate, de aproximativ 1 kilogram substanță pulverulentă, posibil cocaină”, au subliniat procurorii.

