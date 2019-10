Ana Birchall: Am așteptat punct de vedere de la CSM pe GRECO şi MCV, dar Consiliul era ocupat să modifice legea ANI

Ministrul Justiției Ana Birchall a declarat, miercuri, că a așteptat un punct de vedere de la CSM, dar „CSM era preocupat să modifice legea ANI”. Birchall anunță că nu a primit punctul de vedere de la CSM pe raportul GRECO și MCV.

„Legat de multele întrebări pe care le-am primit zilele acestea privind analiza noastră pe GRECO și MCV, vă pot spune că așa cum am comunicat, de altfel, noi am așteptat un punct de vedere de la CSM, dar se pare că CSM era preocupat să modifice legea ANI, uzurpând, de altfel, atribuțiile Ministerului Justiției și trimițând direct la comisia din Senat. Am solicitat public și în scris aceste clarificări (...) este de datoria mea în calitate de ministru al Justiției să apăr atribuțiile și reputația Ministerului Justiției. Revin și cu această solicitare publică către CSM. Am făcut o revenire și săptămâna trecută să ne transmită în regim de urgență punctul de vedere al CSM cu privire la această analiză. Dacă nu, o să dau publicității analiza pe care, repet, am întocmit-o pe baza punctelor de vedere primite de la instituțiile care ne-au transmis și toate asociațiile profesionale”, a spus Ana Birchall.

Ministrul a afirmat că speră ca în cursul zilei de miercuri să primească punctul de vedere solicitat de la CSM.

Sursa: Mediafax

Redactare G.M.