Ana Birchall confirmă că i-a anunțat pe părinții Alexandrei de deces: „A fost o promisiune pe care am respectat-o”

Ministrul Justiției Ana Birchall a declarat, luni, că i-a anunțat pe părinții Alexandrei Măceșanu de decesul acesteia, înainte ca ei să afle din presă, catalogând gestul ca "o obligație morală, umană, dar și un minim gest de respect".

"Vă asigur că din punct de vedere legal și profesional, s-a respectat legea, nu vorbim de o informație confidențială din cadrul urmăririi penale, deci de o informație de interes public, deci nu a fost nicio eroare de procedură și orice om de bună credință poate să vadă acest lucru, de altfel a fost și confirmat de un comunicat dat de DIICOT. Din punct de vedere moral, cred că a fost un gest absolut normal, firesc. Ce nu știe foarte multă lume este că în toată această perioadă, eu am păstrat o legătură strânsă cu familia, cu Alex Cumpănașu, în acea seară eu am vorbit cu mama Alexandrei, față de care m-am angajat că, indiferent de rezultat, indiferent de oră, indiferent de moment, îi voi da telefon, să nu afle de la televizor. A fost o promisiune pe care am respectat-o. A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat. De altfel, eu nu am făcut public acest lucru și nu aș fi vorbit niciodată dacă nu ar fi existat atâtea comentarii față de un gest uman. În asemenea situații, a fost o obligație morală, umană, dar și un minim gest de respect față de părinții Alexandrei", a declarat Ana Birchall, la Antena 3, citată de Mediafax.

Reacția ministrului Justiției vine după ce membrul CSM Victor Alistar a criticat-o pentru că a informat familia Alexandrei despre rezultatul IML și a precizat că trebuie să își asume și faptul că situația „a explodat” sub autoritatea sa, cerându-i demisia pentru „inacțiune și dezinteres”. „Am văzut zilele acestea că ministrul Justiției Ana Birchall a anunțat rezultatul expertizei IML privind identificarea rămășițelor umane ca aparținând Alexandrei Măceseanu. Această informație este destinată exclusiv entității care a solicitat expertiza, adica parchetului care anchetează cauza - DIICOT. Am chestionat pe mesaj pe doamna ministru privind eroarea de a fi comunicat aceste date personal. Si mi-a răspuns că aceasta era o acțiune UMANĂ și PROFESIONALĂ. Deși pot să înțeleg UMANă am avut o stare de contrarietate privind PROFESIONALĂ. Ca atare, am continuat convorbirea pe mesaje (pornită de la reproșurile domniei sale). Și am aflat că este legat de atribuția dată de art 62 din legea 304/2004, adică pentru toată lumea faptul că procurorii se află sub autoritatea ministrului Justitiei, și că acesta poate cere socoteală”, a scris Victor Alistar, membru CSM, pe Facebook.

Potrivit reprezentantului societății civile în CSM, ministrul Justiției și-a asumat rezultatul expertizei, probă într-un dosar.