Ana Birchall, după ce a preluat atribuțiile a doi secretari de stat: E normal să știu cum se cheltuiesc banii

Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat, luni, că a preluat atribuţiile unor secretari de stat şi a afirmat că sunt „lucruri normale” legate de activitatea curentă a Ministerului Justiţiei. „Atâta vreme cât eu răspund, este normal să ştiu cum se cheltuiesc banii, pe ce se cheltuiesc, cine semnează, pentru ce semnează, ce se avizează, ce nu se avizează”, a spus Birchall.

Ana Birchall a fost întrebată, luni, despre preluarea atribuţiilor unora dintre secretarii de stat şi a precizat că a preluat toate atribuţiile pe care le-a considerat necesare.

„Am decis preluarea atribuţiilor unor secretari de stat. Nu am făcut altceva decât ce am făcut şi în februarie 2017, am preluat toate atribuţiile pe care eu le-am considerat necesare. Atâta vreme cât eu răspund, este normal să ştiu cum se cheltuiesc banii, pe ce se cheltuiesc, cine semnează, pentru ce semnează, ce se avizează, ce nu se avizează, lucruri absolut normale legate de activitatea curentă a Ministerului Justiţiei şi de buna funcţionare”, a declarat Ana Birchall.

Aceasta a precizat că Ministerul Justiţiei este pe circuitul de avizare almultor instituţii şi trebuie să asigure buna desfăşurare a şedinţelor de Guvern.

Potrivit G4Media, Nicolae Popa, secretar de stat din octombrie 2018, şi Sebastian Costea, consilier personal al lui Tudorel Toader în perioada mai 2017- aprilie 2018 şi ulterior secretar de stat, nu mai au nicio atribuţie în conducerea Ministerului Justiţiei, acestea fiind preluate de Ana Birchall.

Surse judiciare au explicat pentru G4Media.ro că Nicolae Popa şi Sebastian Costea sunt consideraţi apropiaţi ai fostului ministru, Tudorel Toader.

