Live TV

ANAF: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraţilor Micula

Data publicării:
anaf-1-1536x1024
ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF și a menţinut măsurile asigurătorii asupra companiilor fraților Micula, SC European Food SA şi SC Transilvania General Import Export SRL, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF - prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme - sunt legale şi justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană”, se arată într-un comunicat al ANAF, transmis luni.

Fiscul a instituit măsuri asigurătorii, în cursul anului 2024, pentru recuperarea ajutorului de stat în cazul Micula, în baza Deciziei Comisiei Europene C (2015) din 30 martie 2015, având în vedere că, în urma analizării stării de fapt fiscale a debitorilor persoane fizice şi juridice, care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat, au fost identificate elemente privind înstrăinarea unor bunuri mobile şi imobile.

În baza probelor prezentate şi a argumentelor invocate în faţa instanţelor de judecată, ANAF a menţinut deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării ajutorului de stat ilegal stabilit prin Decizia Comisiei Europene din anul 2015, ca urmare a unor hotărâri ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Citește și: Percheziții la firmele din grupul European Food and Drinks al fraților Micula, într-un dosar legat de ajutorul de stat acordat ilegal

Astfel, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au aflat dosarele nr. 435/35/2024 şi nr. 505/35/2024 având ca părţi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi S.C. European Food S.A., precum şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L.

În dosarul nr. 435, Înalta Curte, prin hotărârea judecătorească din data de 15 octombrie 2025, a admis recursul declarat de recurenta-pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor împotriva Sentinţei civile nr. 246 din data de 16 decembrie 2024, pronunţată de Curtea de Apel Oradea - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. A casat în parte sentinţa recurată şi, rejudecând, a respins capătul de cerere formulat de reclamanta Societatea European Food S.A. vizând anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii, ca neîntemeiat.

Totodată, în dosarul nr. 505, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin hotărârea judecătorească pronunţată în data de 30 octombrie 2025, a respins recursul formulat de reclamanta Transilvania General Import-Export SRL împotriva Sentinţei nr. 249 din 19 decembrie 2024 a Curţii de Apel Oradea - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

„Astfel, în vederea aplicării tuturor măsurilor cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Europene C(2015) din 30 martie 2015, ANAF a asigurat conservarea patrimoniului persoanelor juridice şi fizice care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat în cazul Micula, prin dispunerea măsurilor asigurătorii”, se arată în comunicat.

Citește și: Povestea conflictului dintre Frații Micula, vizați de procurori, și statul român. Ani de zile de procese internaționale

Procurorii Parchetului General şi poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, luni, şase percheziţii domiciliare în judeţul Bihor, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale care fac parte din grupul de firme European Food and Drinks Group, deţinut de fraţii Ioan şi Viorel Micula.

Dosarul vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, având legătură cu ajutorul de stat acordat ilegal grupului de firme European Drinks în valoare de sute de milioane de euro.

Ulterior, Parchetul a venit cu noi date despre modul în care au fost transferate în mod nelegal active ale grupului European Drinks către alte firme, pentru a se evita plata sumelor datorate statului român, prejudiciul fiind de 163 milioane lei.

De asemenea, spun procurorii, pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la firmele din grup sumele de bani datorate şi pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat un mecanism infracţional prin care s-a realizat transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 firme (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei).

Citește și: Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în 2019: „Am fost confruntat cu o situație gravă”

În anul 1998, autorităţile române au adoptat o ordonanţă de urgenţă a guvernului prin care se acordau investitorilor din regiuni defavorizate anumite stimulente fiscale pe o perioadă de zece ani. În cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, România a pus capăt acestui regim de stimulare în anul 2005, cu trei ani mai devreme decât prevedea legislaţia.

Ioan şi Viorel Micula, investitori suedezi cu reşedinţa în România, sunt acţionarii majoritari ai societăţii European Food and Drinks Group, beneficiară a acestor stimulente. Conform dispoziţiilor unui tratat bilateral de investiţii încheiat în anul 2002 între Suedia şi România privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, fraţii Micula, precum şi alţi reclamanţi au solicitat instituirea unui tribunal arbitral pentru a obţine despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de abrogarea stimulentelor prevăzute de OUG.

În 2013, tribunalul arbitral a estimat că România nu a reuşit să asigure un tratament just şi echitabil investiţiilor şi a acordat reclamanţilor despăgubiri în cuantum de aproximativ 180 de milioane de euro.

În anul 2015, Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care se declara că plata despăgubirii constituie un ajutor de stat şi a solicitat României să recupereze sumele deja plătite şi să se abţină de la orice altă plată.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
3
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
nicusor dan lansare drula
5
PSD și AUR, front comun împotriva președintelui. Daniel Zamfir: Este absolut nepermis ce...
Giani Kiriță a luat-o pe urmele lui Adrian Mutu
Digi Sport
Giani Kiriță a luat-o pe urmele lui Adrian Mutu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rafinaria petrotel lukoil
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există...
alexandrescu simion (1)
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea...
bloc rahova
Încep lucrările pentru alimentarea cu gaze a locuințelor afectate de...
Torre dei Conti-roma-prabusire
MAE: Doi români, afectați de prăbușirea unui turn medieval din...
Ultimele știri
Averea celor mai bogați 10 americani a crescut cu aproape 700 de miliarde de dolari de când Trump a redevenit președinte
Ce spune Trump despre măsurile luate de regele Charles împotriva fratelui său, Andrew, după scandalul Epstein
Un deputat PSD și-a dat demisia din Parlament
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ludovic orban digi24
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în 2019: „Am fost confruntat cu o situație gravă”
Alexandru Nazare.
Scandal uriaș în ANAF. Alexandru Nazare, despre cazurile „foarte grave” de corupție: „Am cerut informații de la servicii”
DNA-Romania-1
Inspector Antifraudă al Fiscului, reținut de DNA pentru luare de mită. Alți trei angajați ANAF, sub control judiciar. Acuzațiile aduse
DNA Romania
Inspector antifraudă din Bucureşti, prins în flagrant când primea mită. Reacția ANAF
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu avertizează: România pierde 200 de milioane de euro, dacă legea pensiilor magistraților nu va fi aprobată
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Transfer dosar pensie. Ce faci când schimbi domiciliul
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Dat afară de Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”