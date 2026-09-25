Andrea Chiș, prima reacție după nominalizarea la Justiție: „Nu mă așteptam”. Ce i-a spus Siegfried Mureșan

Fosta judecătoare Andrea Chiș a reacționat vineri după ce a fost propusă pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan. Ea spune că nominalizarea a luat-o prin surprindere și că premierul desemnat i-a transmis că este „tehnocratul cu privire la care au căzut de acord” cele trei formațiuni ale coaliției.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, intitulat „Despre o nominalizare la care nu mă așteptam”, Andrea Chiș a povestit cum a primit propunerea și de ce a decis să o accepte.

„Mi-am propus de ceva timp, având în vedere etapa vieții în care sunt, să accept doar proiectele în care sunt invitată. De aceea coordonez Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni - UBB. De aceea am proiecte în Republica Moldova, în special cu Institutul Național al Justiției. Ieri am fost sunată de prim-ministrul desemnat de președintele României, domnul Siegfried Mureșan, să accept nominalizarea pentru portofoliul Justiției în propunerea unui viitor Guvern. Mi-a spus că sunt tehnocratul cu privire la care au căzut de acord toți cei trei membri ai coaliției”, a scris Andrea Chiș.

„E un sentiment plăcut să știi că vii din acord, și nu din conflict”

Andrea Chiș spune că, potrivit celor transmise de premierul desemnat, nominalizarea sa este rezultatul acordului dintre cele trei formațiuni ale coaliției, și nu propunerea unei singure formațiuni politice.

„Nominalizarea mea este, așadar, rezultatul unui acord. Ea nu vine, așadar, doar din partea unui anume partid sau a unei minorități care reprezintă jumătate din mine, fiind vorba de limba mea maternă. E un sentiment plăcut să știi că vii din acord, și nu din conflict. Am acceptat, pentru că am vorbit mult despre nevoia unei asumări a reformei din justiție, iar eu nu m-am ferit niciodată de asumare. Am mai făcut-o și candidând pentru un loc în CSM”, a continuat fosta judecătoare.

Andrea Chiș a vorbit și despre așteptările sale în cazul în care viitorul Guvern va primi votul Parlamentului, subliniind că schimbările pe care și le dorește nu depind doar de ea.

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„Mi-aș dori să trăim vremuri mai bune, dar nu depinde doar de mine asta. Depinde de noi toți. Primăvara va veni, indubitabil, dar vine în ritmul ei firesc. Poate e acum. Parlamentul va avea ultimul cuvânt, așa cum e firesc în societatea noastră democratică. Mulțumesc pentru toate cuvintele bune, dar și pentru celelalte, pentru că au informat (chiar dacă subiectiv) un public la care am mai puțin acces”, și-a încheiat Andrea Chiș mesajul.

Cine este Andrea Chiș

Andrea Chiș a fost judecătoare timp de 28 de ani și membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în perioada 2017–2023. A activat la Judecătoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj și Curtea de Apel Cluj și este doctor în științe juridice. În prezent, Andrea Chiș coordonează Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni al Universității Babeș-Bolyai.

Fosta judecătoare a apărut și în documentarul Recorder „Justiție capturată”, în care a vorbit despre probleme din sistemul judiciar din perspectiva experienței sale de judecătoare și fostă membră a CSM.

În august 2025, Andrea Chiș declara pentru Digi24.ro, în contextul conflictului dintre Guvern și magistrați privind modificarea condițiilor de pensionare, că este nevoie de dialog și de găsirea unei soluții de mijloc. „Nu putem să rămânem în două extreme, că nu cedăm nimic, nici unii, nici alții. E de mers spre soluții care să îi facă pe oameni să rămână în sistem. Nu e de tăiat dintr-o dată, dar nici de păstrat totul, cum este acum”, spunea atunci fosta membră a CSM.

Ea susținea totodată că discuția despre pensiile și salariile magistraților trebuie pusă în legătură și cu incompatibilitățile impuse acestora și afirma că pot fi găsite soluții care să reducă nevoia unor compensații financiare foarte mari, dacă sunt reconsiderate unele dintre restricțiile profesiei.

În același interviu, Andrea Chiș lega valul de pensionări din magistratură de modificările succesive ale legilor justiției și de diminuarea, în opinia sa, a garanțiilor de independență ale judecătorilor. „Practic, pensionarea vine pe fondul modificărilor legilor justiției”, declara ea.

Cum au fost împărțite ministerele

Nominalizarea Andreei Chiș vine după negocierile purtate joi de liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, împreună cu premierul desemnat Siegfried Mureșan.

În urma discuțiilor, cele trei formațiuni au convenit asupra împărțirii portofoliilor din viitorul Executiv: PNL ar urma să primească șapte ministere, USR cinci, iar UDMR trei.

Pentru Ministerul Justiției, partidele au convenit ca portofoliul să revină unui independent, iar Andrea Chiș a confirmat vineri că a acceptat nominalizarea. Lista completă a miniștrilor și programul de guvernare urmează să fie depuse sâmbătă în Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Editor : M.I.