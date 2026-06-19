Tristan Tate ajunge din nou în fața instanțelor din România. DIICOT l-a trimis în judecată

Tristan Tate, dar și una dintre femeile implicate în dosarul fraților Tate, au fost trimiși în judecată de DIICOT într-un dosar desprins din cel care a fost restituit în 2024 parchetului, potrivit unui comunicat transmis pe 19 iunie. Acest dosar vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe și acces ilegal la un sistem informatic, infracțiuni care s-au petrecut în 2021 în cazul uneia dintre victimele acestora.

Dosarul trimis în judecată, joi, la Tribunalul Ilfov este desprins din dosarul mare care i-a vizat pe Frații Tate și care a fost restituit de judecători procurorilor DIICOT la finalul anului 2024.

În acest dosar procurorii arată că una dintre cele două complice ale fraților Tate, Georgiana Naghel, în anul 2021, a intrat într-un dispozitiv electronic deținut de una dintre victimele acestora (una dintre victimele din dosarul mare de trafic de persoane) și a postat pe conturile ei de pe rețelele de socializare „materiale (...) care o înfățișau pe victimă în ipostaze compromițătoare”.

Scopul a fost de a se răzbuna, după ce victima a refuzat să mai producă „materiale cu caracter pornografic și a solicitat să i se permită plecarea din imobilul” fraților Tate, potrivit procurorilor. În plus, victima a fost bătută la acel moment, potrivit DIICOT.

Procurorii continuă cercetările în cazul Fraților Tate. În urmă cu două zile, în cazul lui Andrew Tate, DIICOT a extins cercetările, acuzându-l de trafic de persoane și spălare de bani. Detalii, aici.

Dosarul mare întocmit de DIICOT, în care Andrew și Tristan Tate, Georgiana Naghel și Luana Radu (cele două complice ale acestora) au fost acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, a fost restiuit parchetului la finalul anului 2024. Detalii, aici.

Editor : M.G.