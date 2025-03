„Comunism absolut”. Andrew Tate a reacționat pe X la anunțul că el și fratele său sunt ținta unei anchete penale în Florida

Andrew Tate acuză autoritățile din Statele Unite de „comunism absolut”, după ce procurorul general al statului Florida, unde a ajuns din România împreună cu fratele său Tristan Tate, a deschis o anchetă penală împotriva celor doi pentru viol și trafic de persoane.

„Comunism absolut. Am fost în America timp de 5 zile. Am stat pe laptop și am făcut un podcast. Nebunie. Sunt extrem de dezamăgit de Statele Unite. Aceasta nu este America pe care o cunosc. Este o zi tristă, foarte tristă pentru America. Încercând să găsească infracțiuni pentru un om nevinovat. Nu mi-e frică. Sunt pur și simplu dezamăgit”, a scris Andrew Tate pe contul său de pe rețeaua X.

Procurorul general al Floridei James Uthmeier a declarat, marţi, că biroul său a demarat o anchetă penală cu privire la Andrew şi Tristan Tate, cei doi influenceri care au sosit săptămâna trecută din România, unde sunt urmăriţi penal pentru viol şi trafic de persoane, relatează Axios.

James Uthmeier, numit recent în funcţia de procuror general al statului de către guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a anunțat că a demarat o „anchetă penală activă” asupra fraţilor Tate şi că este pregătit să utilizeze „întreaga forţă a legii” în examinarea comportamentului acestora. Procurorul general a precizat că biroul său a obţinut şi a pus în execuţie citaţii şi mandate în cadrul anchetei penale în curs.

Andrew Tate a vorbit, marți despre plecarea din România, într-un podcast făcut în SUA. „Nu știu să fi făcut presiuni Trump, dar mi-ar plăcea să cred asta” a precizat milionarul britanic. El a declarat și că se va întoarce în țară, așa cum a fost înțelegerea cu procurorul DIICOT.

Frații Andrew și Tristan Tate au plecat din România pe 27 februarie, după ce interdicția lor de a părăsi țara a fost ridicată de procurorii DIICOT. Ei sunt cercetați în două dosare penale pentru grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Pe 24 martie, cei doi trebuie să se prezinte la poliție, în cadrul procedurii de control judiciar. Procurorul a decis să îi lase să meargă în Statele Unite la 10 zile de când Financial Times scria că administrația Trump ar pune presiuni pe România pentru ca frații Tate să poată călători.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a declarat săptămâna trecută că fraţii Tate nu sunt bineveniţi în statul său şi că procurorul general va investiga dacă oricare dintre presupusele lor infracţiuni intră sub jurisdicţia Floridei.

