Angajații unui club din Centrul Vechi din Capitală, care au transferat ilegal bani din telefoanele unor străini, au fost arestați

Judecătorii au emis mandate de arestare preventivă pe numele a trei persoane suspectate că au înşelat trei cetăţeni străini beţi, cărora le-au accesat ilegal telefoanele mobile, făcând plăţi la POS-ul unui club din Centrul Vechi al Capitalei. Un al patrulea inculpat a fost plasat sub control judiciar.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care anchetează dosarul de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, anunţă că trei dintre reprezentanţii clubului din Bucureşti suspectaţi că au înşelat turişti străini au fost arestaţi preventiv. Al patrulea inculpat a fost plasat sub control judiciar.

„Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că, în perioada 14.07.2026 - 24.08.2026, sub paravanul unei societăţi comerciale ce deţine un club în Centrul Vechi din municipiul Bucureşti cei 4 inculpaţi, în baza unei înţelegeri anterioare, au abordat 3 cetăţeni străini, clienţi ai clubului, în vederea obţinerii de foloase necuvenite. Astfel, profitând de starea de vulnerabilitate generată de intoxicaţia voluntară cu alcool, inculpaţii au accesat, fără drept, telefoanele mobile aparţinând celor 3 persoane vătămate, le-au deblocat aplicaţiile bancare instalate pe telefoane şi au efectuat fără consimţământul persoanelor vătămate plăţi la POS-ul societăţii, transferuri bancare în conturile personale, dar şi comenzi de produse pe aplicaţia Glovo, cauzând persoanelor vătămate un prejudiciu total de aproximativ 156.000 lei”, se arată într-un comunicat transmis joi de Parchet.

Poliţia Capitalei a anunţat, miercuri, că poliţiştii şi procurorii au făcut percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la persoane suspectate că au folosit ilegal cardurile şi telefoanele unor clienţi ai unui club pentru a face tranzacţii în conturile firmei sau în cele personale.

În doar o lună s-au făcut 40 de tranzacţii, 35 dintre acestea doar din conturile unui bărbat. Toate victimele sunt cetăţeni străini şi au fost racolate în Centrul Vechi.

Editor : B.P.