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Apartamente-fantomă vândute de 2-3 ori. Victimă: „Am achitat integral, am încheiat actele la notariat. Apoi persoana nu a mai răspuns”

Data publicării:
mpublc
Sursă foto: Ministerul Public / Facebook
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O nouă escrocherie imobiliară a fost descoperită în București. Apartamente-fantomă dintr-un complex nefinalizat din Sectorul 5 ar fi fost vândute de mai multe ori. Prejudiciul din dosar ajunge la 3 milioane de euro. Procurorii au făcut descinderi astăzi în Capitală și în alte trei județe. O persoană care a plătit un apartament, fără să-l și primească, a povestit la Digi24 cum s-a întâmplat totul.

„11 apartamente au fost vândute dublu și alte două de trei ori”, spune o victimă în acest dosar, sub protecția anonimatului.

„Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericită acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata. Am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența”, adaugă ea.

Perchezițiile continuă și la această oră, atât în București, cât și în Ilfov, Giurgiu și Prahova. Anchetatorii încearcă acum să refacă traseul complet al acestei scheme și să vadă cu exactitate cum au fost păcăliți oamenii care au vrut să-și cumpere apartamente într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei.

Este vorba despre un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Potrivit datelor din anchetă, cumpărătorii au semnat mai multe acte, inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare, au dat bani în avans, dar un singur apartament a fost promis mai multor cumpărători. Se pare, potrivit procurorilor, că banii care au fost plătiți nu au rămas în conturile inițiale, au fost mutați în conturile diferitelor firme care stăteau în spatele acestei scheme, iar în final au fost scoși în numerar din bănci.
Acum, procurorii ridică probe - documente, calculatoare și contracte care ar putea fi relevante în această anchetă.

Mai multe persoane implicate în dosar urmează să fie duse la audieri după finalizarea perchezițiilor.

Editor : M.B.

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