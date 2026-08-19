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Apele Române sesizează procurorii: O comună din Gorj ar fi furnizat apă fără autorizație din 2017

Data publicării:
apele romane gorj
Foto: News.ro
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Reprezentanții administrației locale din comuna Berlești, județul Gorj, sunt suspectați că au furnizat apă în sistem centralizat către localnici timp de aproape un deceniu fără autorizație de gospodărire a apelor. Inspectorii Administrației Naționale Apele Române califică situația drept una „extrem de gravă” și anunță că vor sesiza organele de cercetare penală.

În urma unui control efectuat în comuna Berlești, inspectorii de la Apele Române Jiu au constatat că administrația locală furniza apă în sistem centralizat fără să dețină actele de reglementare necesare, scrie News.ro.

„În urma unui control efectuat pe raza UAT Berlești, județul Gorj, inspectorii de la Apele Române Jiu au constatat o situație gravă în ceea ce privește exploatarea și utilizarea resursei de apă. Potrivit verificărilor efectuate în teren, unitatea administrativ-teritorială furniza apă în sistem centralizat către locuitori fără a deține actele de reglementare necesare din punct de vedere al gospodăririi apelor, situație care, conform constatărilor controlului, datează încă din anul 2017”, au transmis, miercuri, reprezentanții Administrației Apele Române.

Inspectorii susțin că exploatarea și utilizarea resurselor de apă se pot face numai cu respectarea condițiilor și obligațiilor prevăzute de legislația în domeniu.

„În cazul de față, pentru neconformitățile constatate, inspectorii de la Apele Române Jiu vor formula plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de exploatare a resurselor de apă fără autorizație de gospodărire a apelor, urmând ca organele competente să efectueze cercetările prevăzute de lege”, precizează instituția.

Administrația Națională Apele Române subliniază că actele de reglementare stabilesc condițiile în care apa poate fi captată și utilizată.

„Apa este o resursă strategică, iar exploatarea acesteia presupune responsabilitate și respectarea strictă a cadrului legal. Actele de reglementare nu reprezintă o simplă formalitate, ci stabilesc condițiile în care resursa poate fi captată și utilizată în siguranță și în conformitate cu legislația în vigoare”, mai transmite sursa citată.

În paralel, Administrația Bazinală de Apă Jiu face demersuri pentru stabilirea și recuperarea eventualului prejudiciu rezultat din exploatarea resursei de apă fără actele de reglementare prevăzute de legislație.

Organele competente urmează să stabilească, în cadrul cercetărilor, dacă au fost săvârșite faptele sesizate de inspectorii Apele Române și care sunt eventualele răspunderi.

Editor : Ana Petrescu

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