Aproape un an de când un tânăr a fost ucis de un polițist beat în Poiana Brașov: „Sistemul s-a pus în spatele lui să mușamalizeze”

Se împlinește aproape un an de când Andrei Ionescu, un tânăr de 21 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un polițist care conducea beat pe străzile din Poiana Brașov. Ofițerul de poliție continuă să își desfășoare activitatea, după ce o greșeală procedurală a procurorului de caz l-a eliberat din arestul preventiv. În tot acest timp, părinții tânărului ucis acuză autoritățile că încearcă să mușamalizeze cazul.

Pe 30 noiembrie 2024, de Sfântul Andrei, în jurul orei 20:00, Andrei Ionescu și iubita lui, Andreea, doi tineri de 21 de ani, se întorceau de la un restaurant din Poiana Brașov și mergeau înspre hotelul unde erau cazați.

N-au mai ajuns, însă, la hotel, pentru că au fost loviți de o mașină care a intrat pe contrasens. Andrei și-a pierdut viața pe loc, iar iubita lui a fost rănită grav și a fost transportată de urgență la spital, unde a fost internată 30 de zile.

Șoferul care i-a lovit pe cei doi este Vlad Roșca, agent de poliție în Iași. Potrivit presei locale, acesta ar fi fost agent de poliție la Serviciul Acțiuni Speciale (SAS). Primele cercetări, din seara accidentului, arătau că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan.

În seara accidentului, Vlad Roșca avea o alcoolemie de 1,7 g/l la prima probă recoltată (la o oră după accident) și 1,54 g/l la a doua probă recoltată (la 2 ore după accident).

Părinții acuză autoritățile că mușamalizează cazul

După accident, a fost înregistrat un dosar penal la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. Procurorii l-au acuzat pe polițist de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Însă, la aproape un an de la accident, tatăl tânărului ucis de Vlad Roșca, Șerban Ionescu, a acuzat autoritățile că încearcă să mușamalizeze cazul.

„Ancheta a fost sub orice critică, mașina poliției care a venit inițial să facă ancheta a călcat peste niște probe, în timpul anchetei inculpatului Roșca (n.r. Polițistul care l-a ucis pe Andrei) i se spunea „stai liniștit că se rezolvă”. Se vedea un aer de prietenie”, a acuzat tatăl tânărului ucis într-o declarație acordată Digi24.ro.

Vlad Roșca a fost reținut și plasat sub arest preventiv pe 1 decembrie 2024 și a petrecut aproximativ trei luni după gratii.

Pe 28 februarie 2025, însă, bărbatul a fost eliberat pentru că procurorul de caz a depus cererea de prelungire a arestului preventiv la o zi după ce a expirat termenul legal în care putea face acest lucru.

„Cu bună știință, procurorul de caz a pus cu o zi mai târziu cererea de prelungire a arestului preventiv, iar judecătorul a considerat că trebuie eliberat pe viciu de procedură. Tot ce s-a făcut a fost să mușamalizeze, să facă acea greșeală cu arestul preventiv și să nu facă nimic cu ancheta. Tot sistemul s-a pus în spatele lui pentru mușamalizare și întârziere”, a mai menționat tatăl tânărului ucis de polițistul Vlad Roșca.

Procurorul de caz a întârziat o procedură, procurorul de ședință a reclamat acest lucru

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov arată într-un răspuns pentru Digi24.ro că în ședința de judecată din 24 februarie (când un judecător a decis eliberarea polițistului pentru că cererea pentru prelungirea arestului preventiv a fost depusă cu o zi mai târziu decât termenul legal) s-a luat în calcul o decizie care nu era publicată la acea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Judecătoria Brașov a constatat nulitatea absolută a propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov privind prelungirea măsurii preventive a inculpatului, judecătorul de drepturi și libertăți luând în considerare decizia nr. 3 din data de 17.02.2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (nepublicată la acea dată) și constatând că, potrivit acesteia, termenul legal pentru formularea propunerii de prelungire a măsurii preventive nu a fost respectat”, arată Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

Într-adevăr, decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, invocată în proces, a fost publicată complet în luna martie în Monitorul Oficial, însă minuta deciziei (invocată de judecător) era cunoscută încă din 17 februarie.

Dar din motivarea deciziei Judecătoriei Brașov reiese, însă, că în procesul prin care se cerea prelungirea arestului preventiv, din 24 februarie, decizia Înaltei Curți a fost invocată prima dată de procurorul de ședință, procuror tot în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Procurorul de ședință a cerut respingerea cererii de prelungire a arestului preventiv, formulate chiar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov. Ulterior, avocatul polițistului a cerut și el același lucru.

Judecătorul a constatat că cererea de prelungire a arestului preventiv a fost depusă cu o zi după ce a expirat termenul legal și l-a repus în libertate pe polițist.

În răspunsul pentru Digi24.ro, procurorii au subliniat că din 28 februarie „nu s-a mai dispus vreo altă măsură preventivă în cauză, neexistând temeiuri legale în acest sens”.

Anchetă internă suspendată până la finalizarea procesului: „E lăsat să își ia salariul”

Polițistul din Iași „a fost pus la dispoziția unității, începând cu luna decembrie 2024”, după cum a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Iași pentru Digi24.ro.

„Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, conform legislației în vigoare, polițistul poate desfășura activități conform notei de sarcini și atribuții stabilite în scris de șeful unității și care nu sunt de natură de a împieta buna desfășurare a procesului penal”, a mai arătat IPJ Iași pentru Digi24.ro.

Polițiștii ieșeni au demarat și o anchetă internă în acest caz, dar au suspendat procedura „până la soluționarea cauzei penale”.

„Trebuie trimis și judecat de instanță, instanța să îl condamne conform Legii. Dar nu poate să stea acasă și la serviciu fiindcă parchetul nu îl trimite în judecată și e lăsat să își ia salariul, să își facă anii de pensie”, a adăugat tatăl tânărului ucis de polițist.