Ar trebui să existe pedeapsa cu moartea? Răspunsul lui CTP

Ar trebui ca pentru unele infracțiuni legea să prevadă „eliminarea din societate”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24. El a explicat de ce sintagma „pedeapsa cu moartea” i se pare un non-sens. Cazuri precum cel al criminalului norvegian care a ucis 77 de oameni în 2011 și a primit 20 de ani de închisoare, pedeapsa maximă în această țară, sunt „un derapaj al democrației și drepturilor omului”, spune Cristian Tudor Popescu.

Cosmin Prelipceanu: Care este rostul unei pedepse cu 175 de ani de închisoare? Se rostește această pedeapsă, este dată de un judecător, e abominabil ce a făcut omul ăsta (Larry Nassar, medicul lotului olimpic național al SUA - n.r.), dar ce rost are o pedeapsă de 175 de ani?

Cristian Tudor Popescu: Domnule Prelipceanu, nu mă provocați...

Cosmin Prelipceanu: E important. Noi suntem la capătul celălalt al intervalului, noi vorbim despre eliberarea violatorilor...

CTP: De multe ori, când a fost cazul în anii din urmă, eu m-am pronunțat nu pentru pedeapsa cu moartea, pentru că „pedeapsa cu moartea” e un non-sens. Moartea nu e o pedeapsă, pentru că după moarte nu urmează nimic. Și-atunci, pedeapsa are sens când e aplicată cuiva și cuvântul pedeapsă include în el posibilitatea reeducării, mântuirii persoanei respective. Prin pedeapsă se presupune că la capătul ei, sunt șanse să fie recuperat de către societate. Cum adică pedeapsa cu moartea? Nu! Termenul potrivit este ELIMINARE DIN SOCIETATE. Nu-l pedepsești.

Există inși care... De pildă, am scris asta când a fost vorba de insul ăla din Norvegia, căruia nu voiam să-i pronunț numele, deși îl știu, care a omorât șapte zeci și ceva de copii pe insula respectivă, i-a împușcat cu sânge rece. Acum este într-o „închisoare” din Norvegia, nu are nici măcar cei 175 de ani ai lui Nassar, are 20 de ani, pentru că aia e pedeapsa maximă în Norvegia. Și de acolo se plânge că are un televizor neperformant și dă interviuri și stă liniștit. Și scrie memorii acolo, scrie cugetări și așa mai departe.

Ăsta este, după părerea mea, un derapaj al democrației și drepturilor omului.

Atunci când în organismul social ai un virus, ai o bacterie... Ce faci când ești bolnav, când ai o bacterie în sânge? Păi nu te-apuci să reeduci bacteria aia, ca să nu te mai omoare! Nu! Iei niște pastile care să o omoare pe bacterie. N-o pedepsești în felul ăsta. O elimini. O elimini din corpul tău, pentru ca el să rămână sănătos.

Deci, eu asta cred că trebuie să se facă. Trebuie să existe niște infracțiuni pentru care eliminarea respectivului din societate să fie luată în considerare. Și nu astfel de giumbușlucuri, cu 175 de ani de pușcărie!

(Urmăriți mai jos cum a comentat Cristian Tudor Popescu la Digi24 și alte evenimente petrecute pe parcursul acestei săptămâni):