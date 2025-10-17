Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive contra cost

O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic. Femeia vaccina fictiv persoane în perioada pandemiei de COVID-19, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 și 1.500 de lei, și le trecea apoi în baza de date ca fiind imunizate, potrivit Agerpres.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ioneşti, pentru luare de mită în formă continuată şi fals informatic în formă continuată.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, femeia a fost condusă de poliţişti în Penitenciarul Târgu Jiu, unde va executa o pedeapsă de şapte ani de închisoare.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de o asistentă medicală care, pe perioada pandemiei de COVID-19, vaccina fictiv persoane în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 şi 1.500 de lei şi le introducea numele în baza de date ca fiind vaccinate.

