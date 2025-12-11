Live TV

Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la cercetări și presiuni asupra „vocilor critice” din Justiție

justitie, ciocanel
Foto: Shutterstock

Mai multe asociații reprezentantive ale magistraților au transmis joi, 11 decembrie, un comunicat comun prin care subliniază că judecătorii sau procurorii apără Legea atunci când semnalează public derapaje de tipul ingerințelor politice, presiunilor ierarhice sau deficiențelor sistemice, nu o încalcă. Asociațiile cer autorităților să respecte dreptul magistraților la liberă exprimare.

Comunicatul este semnat de Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție. 

„Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a cerut României, în mod repetat şi ferm, să introducă reguli clare care să permită judecătorilor şi procurorilor să fie avertizori de integritate fără teama represaliilor, iar această recomandare nu poate fi ignorată. Solicităm autorităţilor competente să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională asupra magistraţilor care îşi exercită dreptul la liberă exprimare”, au transmis cele trei asociații, printr-un comunicat de presă comun.

Cele trei asociații mai subliniază că „orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice din magistratură, prin invocarea abuzivă a rezervei, reprezintă un atac direct la adresa statului de drept”.

„Atunci când un judecător sau un procuror semnalează public derapaje care afectează actul de justiţie, fie că este vorba de ingerinţe politice, presiuni ierarhice sau deficienţe sistemice, acesta nu încalcă legea, ci o apără. Or, a-i sancţiona pe aceşti magistraţi înseamnă a descuraja exprimarea unor opinii critice în interiorul sistemului şi a consolida, în schimb, cultura tăcerii şi a complicităţii”, potrivit sursei citate.

Reprezentanții magistraților mai cer Consiliului Superior al Magistraturii să își îndeplinească rolul de garant al independenței justiției și să apere „fără echivoc” magistrații împotriva oricăror forme de presiune sau represalii.

„Orice procedură disciplinară iniţiată exclusiv pe motivul unor opinii critice exprimate public este contrară independenţei magistraţilor, care nu cer imunitate pentru ei înşişi, ci independenţă pentru justiţie (...) Societatea are dreptul să cunoască adevărul despre disfuncţionalităţile din justiţie, iar magistraţii care îndrăznesc să vorbească nu trebuie transformaţi în ţinte, ci recunoscuţi ca apărători ai interesului public”, mai arată cele trei asociații.
 
Asociațiile mai cer Guvernului și Parlamentului să adopte „un cadru legal specific care să confere judecătorilor și procurorilor calitatea și întreaga protecție de avertizori de integritate”.

