Augustin Lazăr: Am plecat când am hotărât eu, Toader nu mi s-a părut că a plecat pe uşa din faţă

Fostul procuror general Augustin Lazăr afirmă că a plecat din funcţie când a hotărât el, după îndeplinirea misiunii profesionale, iar despre plecarea fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader spune că nu i s-a părut că a fost făcută "pe uşa din faţă". La rândul său, Tudorel Toader consideră interesantă afirmaţia despre condiţiile plecării lui Lazăr şi face precizări în legătură cu cererea de revocare a acestuia.

"Mi s-a părut ca eu am plecat când am hotărât eu, după îndeplinirea misiunii profesionale. Spun că am plecat onorant, la pensie, în momentul încheierii mandatului, iar nu când au vrut politicienii care încercau să exercite influenţele în justiţie. Am plecat pe uşa din faţa, iar el... Nu mi s-a parut că a plecat pe uşa din faţă. A plecat cu o cerere de revocare şi cu o cerere de demisie, pe acolo pe unde stăpânii săi politici au hotărât că trebuie să iasa…", a declarat Lazăr la Realitatea TV, întrebat în legătură cu faptul că el şi fostul ministru al Justiţiei au plecat din funcţii aproape simultan, potrivit News.ro.

Duminică dimineaţă, Tudorel Toader a reacţionat, făcând referire la demersurile pentru revocarea lui Augustin Lazăr.

"Altă simplă precizare! Interesantă afirmaţia lui Augustin Lazar care spune că "am plecat când am vrut eu"/ a se citi de la Ministerul public!

Care să fi fost motivele de refuzare a propunerii MJ, în sensul sesizării CCR cu un conflict juridic de natură constituţională, conflict rezultat din refuzul Preşedintelui de revocare a Procurorului general?", scri Toader pe Facebook.

El are şi un post scriptum, în care afirmă că motivele revocării, suficiente prin conţinutul lor, au fost menţionate în propunerea de sesizare a CCR, că exista jurisprudenţa constituţională, în sensul obligaţiei de revocare, MJ nu putea să sesizeze direct CCR.