Exclusiv Augustin Zegrean, despre modificările aduse de coaliție în cazul magistraților: „Pe sistemul mergeți la lucru că vă mai dau 100 de lei”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea
Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a criticat, într-o declarație acordată Digi24.ro, noile modificări propuse de coaliție în ceea ce privește proiectul legat de pensiile magistraților. Conflictul dintre magistrați și Guvern, care a dus la suspendarea activității mai multor instanțe din țară, vine după ce politicienii „au încălcat regula constituțională că puterile statului colaborează în mod loial, nu în batjocură”, mai este de părere Augustin Zegrean. 

Digi24.ro a stat de vorbă cu fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, pe tema protestelor magistraților din țară și a noilor modificări propuse de coaliție în ceea ce privește pensionarea din sistem.

Reamintim că, pe parcursul zilei de marți, 26 august, mai multe instanțe și parchete din țară au anunțat că își vor suspenda activitatea până când Guvernul nu retrage proiectul privind pensiile magistraților. Protestul a continuat și pe 27 august. 

În același timp, la ședința coaliției de marți seară, s-a stabilit forma finală a proiectului, care conține anumite modificări: limitarea pensiei la 75% (față de 70%) din ultimul salariu net încasat și creșterea perioadei de tranziție (până când vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani) de la 10 ani, la 15 ani.

„Pentru ăia cinci la sută merită atâta scandal și atâtea lupte? Nu cred că ei vor accepta. Magistrații nu mai acceptă lucruri de genul, pe sistemul hai mergeți la lucru că vă mai dau 100 de lei”, a explicat, din start, fostul președinte CCR Augustin Zegrean.

„Puterile statului trebuie să colaboreze loial, nu în batjocură”

Fostul președinte CCR a subliniat că acest conflict dintre Guvern și magistrați are mai degrabă legătură cu principiul separației și echilibrului puterilor în stat.

„Constituția spune că în statul român sunt 3 funcții ale statului - legiferarea, exercitată de Parlament, funcția administrativă, exercitată de Guvern și funcția judecătorească. Aceste trei puteri sunt egale, nu una e mai tare decât alta, sunt egale și regula constituțională este că puterile statului trebuie să colaboreze în mod loial, nu în batjocură”, a declarat Augustin Zegrean, pentru Digi24.ro.

Augustin Zegrean a mai precizat că, pentru a modifica procedura de pensionare a magistraților, ar fi fost nevoie de un dialog loial între conducerile celor trei puteri din statul român - Guvern, Parlament și magistrați.

„Nu e în regulă să vină Guvernul, care nici măcar nu e putere legiuitoare, să modifice Legea. Ce ar zice Parlamentul dacă un judecător i-ar modifica Legea de funcționare? Nu judecătorii și-au stabilit acest statut. Statutul a fost modificat în ultimii 5 ani de 3 ori. Nu se poate să lucrezi așa, că nu știi astăzi ce faci mâine. Țara nu trebuie condusă prin ordonanță de urgență, ci prin legi”, a mai precizat Augustin Zegrean pentru Digi24.ro.

Deși în opinia lui Augustin Zegrean ar trebui ca judecătorii să iasă la pensie după 65 de ani, acesta a explicat că politicienii „își bat joc” de magistrați prin modul în care au ales să dezbată acest proiect și prin mesajele publice. 

„Nu sunt niște terchea-berchea oamenii ăștia, sunt magistrați, au dat zeci de examene. Nu am niciun interes, sunt pensionar de ceva timp, nu mai contează pentru mine. Dar nu se poate să îți bați joc de ei. Care e argumentul, că ceilalți au pensie mică? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici, că oricum dacă scazi pensiile magistraților, nu se duc la bugetul de pensii, se duc la bugetul de stat”, a mai subliniat fostul președinte CCR.

Întrebat cu ce părere rămâne un cetățean obișnuit în urma acestui conflict dintre magistrați și Guvern, fostul președinte CCR a răspuns următoarele:

„Înțelege că judecătorii sunt ăia răi care au pensii mari, salarii mari, ies la pensie devreme și le dau lor soluții tâmpite. Dar putem discuta mult despre soluții tâmpite, o explicație ar fi că avem peste 40.000 de acte normative, legi care se schimbă de pe o zi pe alta”, a răspuns Augustin Zegrean.

Editor : M.G.

