AUR atacă în instanță creșterea taxelor locale în Capitală. Cerere de suspendare la Tribunalul București

AUR sigla
Foto: partidulaur.ro
Acuzații de impunere abuzivă și subordonare față de Guvern Lipsa consultării publice și a dezbaterii în CGMB Efecte fiscale și impact asupra dreptului de proprietate Cerere de suspendare depusă la Tribunalul București

AUR anunță declanșarea unor acțiuni în instanță împotriva unei hotărâri adoptate de Consiliul General al Municipiului București, despre care susține că a fost impusă abuziv, fără consultare publică și cu efecte fiscale grave asupra bucureștenilor și autonomiei locale.

AUR a precizat că aleșii săi din Consiliul General al Municipiului București au declanșat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă și cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care lovește direct în bucureșteni și în autonomia administrației locale, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

AUR a fost singurul grup politic din Consiliul General care a votat împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, refuzând să gireze o măsură adoptată pe repede înainte, fără transparență reală și cu efecte fiscale împovărătoare pentru oameni.

Acuzații de impunere abuzivă și subordonare față de Guvern

Demersul vizează atât modul abuziv în care a fost impusă hotărârea, cât și efectele ei: o împovărare fiscală accelerată, cu risc de pagube greu de reparat. În documentele depuse, consilierii generali arată că hotărârea este rezultatul unei subordonări a administrației locale prin constrângeri și sancțiuni financiare, iar CGMB a ajuns să funcționeze ca simplu executor al unei decizii guvernamentale, nu ca for deliberativ al Capitalei.

„Hotărârea atacată reprezintă în esență o simplă transcriere a dispozițiilor adoptate prin Ordonanța de Urgență nr. 78/2025, respectiv reflectă transpunerea unei voințe discreționare a Guvernului, în dauna oricărei voințe a administrației publice locale”, se arată în plângerea prealabilă.

Citește și: Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și terenuri. Cum vor fi calculate și cât ar putea crește taxele

Lipsa consultării publice și a dezbaterii în CGMB

AUR subliniază că hotărârea a fost împinsă prin proceduri care au ocolit consultarea publică și dezbaterea reală în CGMB, iar asta ridică probleme majore de legalitate și de respect față de bucureșteni.

„În situația de față (…) autoritatea administrației publice nu a publicat niciun anunț referitor la acest proiect de act normativ, încălcând astfel art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică”, precizează consilierii generali în documentul depus.

În același timp, convocarea „de îndată” a ședinței CGMB este descrisă drept un artificiu care a blocat deliberarea și amendarea actului.

„Realizarea acestei convocări „de îndată” a vizat în realitate încălcarea dreptului fundamental al consilierilor generali de a studia actul administrativ propus spre adoptare și a aduce amendamente”, arată cererea de suspendare.

„Consilierii locali/generali nu pot fi reduși la un rol decorativ, de simpli „spectatori” ai validării pozițiilor autorităților executive”, mai spune sursa citată.

Efecte fiscale și impact asupra dreptului de proprietate

AUR atrage atenția că hotărârea are efecte fiscale cu impact direct asupra dreptului de proprietate și asupra bugetelor familiilor, iar în actele depuse este descris și riscul unor creșteri excesive.

„De vreme ce, în fiecare an se achită o taxă pe proprietate, iar din 2026, o taxă poate fi majorată chiar și 500%, înseamnă că, de facto, proprietarul pierde o fracțiune considerabilă din atributele dreptului său de proprietate (…) la extremă putând să fie adevărată și afirmația că, din proprietar, contribuabilul devine un chiriaș la stat”, se arată în cererea de suspendare.

Citește și: Ce-i așteaptă pe români în 2026, după „balul bugetar” care a dus la un deficit uluitor. Eugen Rădulescu: „Nu există altă soluție”

Cerere de suspendare depusă la Tribunalul București

Prin cererea depusă la Tribunalul București, AUR solicită suspendarea de urgență a executării hotărârii, invocând existența unui caz bine justificat și a unei pagube iminente:

„Prin menținerea efectelor actului administrativ este vătămat un drept fundamental al cetățenilor – dreptul de proprietate (…) vătămare de natură a cauza și un prejudiciu material semnificativ”, se precizează în cererea de suspendare.

„Acestea sunt consecințe economice greu sau imposibil de reparat ulterior anulării actului”, mai arată documentul.

AUR va continua să folosească toate instrumentele legale pentru a opri abuzurile fiscale și pentru a apăra drepturile bucureștenilor, autonomia administrației locale și funcționarea democratică a CGMB.

Citește și: Guvernul vine cu explicații, după reacțiile negative privind majorarea taxelor și impozitelor locale: Banii rămân la primării

„Pentru toate aceste motive, se impune revocarea imediată a Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025”, solicită consilierii generali în plângerea prealabilă, iar în cererea de suspendare concluzionează: „Pentru toate aceste motive, se impune suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond”, conchide AUR, în comunicatul de presă.

