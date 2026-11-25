Un avocat din Bucureşti, implicat în obţinerea de imobile folosind acte false de moştenitor, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, alături de alte cinci persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu, fals intelectual şi fals intelectual.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor persoane, respectiv:

- E.P., avocat în Baroul Bucureşti, pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participaţiei improprii (2 infracţiuni) şi fals intelectual;

- S.N.F., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participaţiei improprii, complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participaţiei improprii şi mărturie mincinoasă;

- R.C.P., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participaţiei improprii şi uz de fals;

V.D.M.A., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participaţiei improprii;

V.T. şi K.J., persoane fără calitate specială, fiecare pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă.

Procurorii anticorupţie transmit că prezenta cauză vizează modalitatea nelegală în care, în perioada 2019-2022, mai multe persoane ar fi urmărit să dobândească şi ar fi dobândit, în mod fraudulos, imobile şi alte drepturi patrimoniale aparţinând unor persoane decedate, care nu aveau moştenitori legali cunoscuţi.

„Mecanismul infracţional ar fi constat, în principal, în identificarea imobilelor de interes, procurarea, întocmirea sau falsificarea unor înscrisuri, precum testamente ori contracte de împrumut, prin care s-ar fi creat în mod artificial aparenţa unor drepturi succesorale sau a unor datorii în sarcina patrimoniului succesoral, precum şi identificarea şi implicarea unor persoane, inclusiv avocaţi, care să contribuie la conferirea credibilităţii acestor documente în faţa notarilor şi a executorilor judecătoreşti, în vederea însuşirii sau valorificării ulterioare a bunurilor respective”, menţionează anchetatorii.

În acest mod, spune DNA, S.N.F., R.C.P. şi V.D.M.A., în unele cazuri beneficiind şi de ajutorul avocatului E.P., ar fi determinat notari publici să emită certificate de moştenitor nelegale şi executori judecătoreşti să efectueze executări silite nelegale, aceştia din urmă acţionând fără vinovăţie, iar demersurile respective ar fi avut ca rezultat prejudicierea moştenitorilor legali ai persoanelor decedate, în speţă Municipiul Bucureşti.

Din valorificarea ulterioară a imobilelor dobândite în modalitatea descrisă mai sus, persoanele implicate ar fi obţinut suma totală de 964.212 lei, precizează anchetatorii.

„În concret, în perioada 2021-2022, inculpatul S.N.F. ar fi determinat, în două împrejurări distincte, doi notari publici, care au acţionat fără vinovăţie, să emită certificate de moştenitor nelegale, prin care Municipiul Bucureşti, în calitate de moştenitor legal, ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 480.753 lei, reprezentând valoarea unor bunuri mobile, a dreptului de concesiune asupra unui teren situat în Cimitirul Colentina şi a unui apartament”, arată procurorii.

Totodată, anchetatorii spun că, în cadrul uneia dintre procedurile notariale, S.N.F. ar fi făcut declaraţii mincinoase, în calitate de martor, cu privire la relaţia sa cu persoana decedată şi la intenţia acesteia de a-i lăsa întreaga avere numitei R.C.P.

„În aceeaşi procedură, inculpata R.C.P. ar fi folosit un testament falsificat pentru a determina unul dintre cei doi notari publici, care a acţionat fără vinovăţie, să emită un certificat de moştenitor nelegal, prin care ar fi dobândit un apartament în valoare de 470.238 lei, în detrimentul moştenitorului legal, Municipiul Bucureşti”, mai arată DNA.

În perioada 2019-2022, E.P., în calitate de avocat în Baroul Bucureşti, ar fi ajutat, în două împrejurări distincte, la determinarea unui executor judecătoresc, care a acţionat fără vinovăţie, să efectueze executări silite nelegale în baza unor titluri executorii false, prin care Municipiul Bucureşti ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 483.461 lei, reprezentând sumele plătite creditorilor şi cheltuielile de executare.

Totodată, procurorii indică faptul că E.P. ar fi atestat în fals un contract de împrumut, certificând în mod nereal identitatea părţilor, conţinutul şi data actului, deşi una dintre părţi nu se prezentase în faţa sa, iar raportul de împrumut nu exista.

„În una dintre cele două împrejurări menţionate anterior, inculpatul V.D.M.A. ar fi determinat, cu ajutorul avocatului E.P., acelaşi executor judecătoresc să efectueze o executare silită nelegală împotriva Municipiului Bucureşti, în baza unui contract de împrumut falsificat, prejudiciul produs fiind de 324.920,70 lei, inclusiv cheltuielile de executare”, punctează anchetatorii.

În perioada martie-aprilie 2022, V.T. şi K.J., audiaţi în calitate de martori într-un dosar civil aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, având ca obiect dezbaterea succesiunii unei persoane decedate, ar fi făcut declaraţii mincinoase cu privire la existenţa unei relaţii de tip părinte-copil între două persoane, deşi o astfel de relaţie nu exista, mai arată DNA.

Primăria Municipiului Bucureşti s-a constituit parte civilă în cauză pentru recuperarea sumelor de 1.373.737,62 lei şi 110.459,36 USD, precum şi a unui apartament situat în Bucureşti, rămas în urma decesului unei persoane.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la data de 16 noiembrie 2026, la Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Editor : A.P.