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Avocații cer Guvernului să le plătească onorariile restante. Consiliul Barourilor din Europa, scrisoare oficială către Executiv

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Lawyer holding a law book
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Demersurile recente ale UNBR CCBE: plata la timp a onorariilor avocaților este esențială pentru accesul efectiv la justiție UNBR continuă demersurile pentru achitarea restanțelor

Avocații din România se află în situația kafkiană în care sunt nevoiți să ceară Guvernului să le plătească onorariile pentru munca pe care au prestat-o prin apărarea românilor în instanțe. Situația a devenit atât de gravă încât Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa a trimis o scrisoare oficială către Executiv. 

Într-un comunicat oficial, UNBR reliefează situația gravă în care au ajuns avocații din România: „Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE) a transmis, la 9 octombrie 2026, o adresă autorităților române prin care solicită plata urgentă a onorariilor restante cuvenite avocaților pentru asistența juridică din oficiu, judiciară și extrajudiciară, precum și adoptarea unor măsuri care să prevină repetarea acestor întârzieri.

Intervenția CCBE vine în urma solicitării formulate de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), în contextul întârzierilor semnificative înregistrate la plata onorariilor, care, în cazul anumitor structuri, privesc inclusiv activități prestate începând cu luna aprilie 2026.

Problema nu este una nouă. În ultimii ani, UNBR a intervenit în repetate rânduri pe lângă autoritățile competente pentru achitarea restanțelor, situațiile anterioare fiind remediate în urma demersurilor instituționale. Reapariția întârzierilor evidențiază însă necesitatea unor soluții care să asigure predictibilitatea și continuitatea plăților.

Demersurile recente ale UNBR

În cursul lunii septembrie, UNBR a intensificat demersurile pentru deblocarea plăților restante.

La 21 septembrie 2026, președintele UNBR, av. Traian Briciu, a avut o întâlnire de lucru cu procurorul general al României, Cristina Chiriac, în cadrul căreia au fost discutate situația restanțelor și posibilele soluții pentru achitarea urgentă a sumelor datorate.

Ulterior, la 28 septembrie, UNBR a solicitat Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea fondurilor, inclusiv prin rectificare bugetară sau prin utilizarea sumelor disponibile din rezerva de stat.

În aceeași zi, UNBR a sesizat prim-ministrul, Ministerul Finanțelor și comisiile juridice ale Senatului și Camerei Deputaților, solicitând sprijin pentru identificarea rapidă a resurselor bugetare necesare.

Situația restanțelor la plata onorariilor a fost discutată și la nivelul CCBE, demersurile fiind urmate de intervenția oficială a organizației europene pe lângă autoritățile române.

Potrivit datelor centralizate de la barouri, la 10 septembrie 2026, restanțele raportate totalizau aproximativ 14,43 milioane lei, dintre care 4,55 milioane lei aferente plăților finanțate din bugetul Ministerului Justiției și 9,88 milioane lei aferente celor finanțate din bugetul Ministerului Public.

CCBE: plata la timp a onorariilor avocaților este esențială pentru accesul efectiv la justiție

Prin adresa din 9 octombrie 2026, semnată de președintele CCBE, Roman Završek, organizația europeană a solicitat autorităților române să adopte măsurile necesare pentru plata fără întârziere a onorariilor restante și pentru prevenirea unor situații similare în viitor.

Documentul a fost transmis prim-ministrului României, miniștrilor Finanțelor și Justiției, procurorului general și președinților comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

CCBE subliniază că funcționarea corespunzătoare a sistemului de asistență judiciară reprezintă o condiție esențială pentru accesul efectiv la justiție și protejarea dreptului la apărare.

Organizația reamintește Recomandarea sa nr. 3.5, potrivit căreia statele trebuie să aplice proceduri de plată care să garanteze remunerarea furnizorilor de asistență juridică într-un termen rezonabil.

De asemenea, CCBE atrage atenția că prestarea serviciilor de asistență juridică pe perioade îndelungate, fără plata onorariilor, poate reprezenta o povară financiară nejustificată pentru avocați.

Printre măsurile indicate se numără efectuarea unor plăți intermediare periodice în procedurile de lungă durată și achitarea fără întârziere a sumelor care nu fac obiectul unor contestații.

Intervenția CCBE confirmă că plata la timp a onorariilor pentru asistența judiciară nu privește exclusiv drepturile profesionale ale avocaților, ci și funcționarea justiției și garantarea efectivă a dreptului la apărare.

UNBR continuă demersurile pentru achitarea restanțelor

UNBR a atras atenția autorităților că întârzierile repetate afectează avocații care asigură serviciul public de asistență juridică și pot pune în pericol continuitatea acestuia.

Din informările transmise de decanii barourilor rezultă inclusiv riscul retragerii unor avocați din Registrul de Asistență Judiciară, cu posibile consecințe asupra desfășurării procedurilor judiciare.

UNBR continuă demersurile instituționale pentru achitarea urgentă și integrală a restanțelor și pentru identificarea, împreună cu autoritățile competente, a unor mecanisme care să asigure predictibilitatea plăților și să prevină repetarea acestor situații.

Asigurarea dreptului la apărare presupune și respectarea dreptului avocaților de a primi, la termen, remunerația cuvenită pentru activitatea prestată.

Document: Adresa CCBE din 9 octombrie 2026, transmisă autorităților române.

Editor : A.R.

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