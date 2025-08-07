Live TV

Avocații critică „retorica stigmatizantă” care afectează sistemul judiciar. UNBR: „Reformele justiţiei s-au permanentizat”

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) susţine că, în ultimii ani, reformele justiţiei s-au permanentizat. Sursa: INQUAM/Octav Ganea

Uniunea Naţională a Barourilor din România reclamă, într-un comunicat de presă transmis joi, că instabilitatea legislativă şi „retorica stigmatizantă” în ceea ce priveşte sistemul de justiţie generează efecte negative care afectează nu doar cadrul profesional al magistraţilor, ci şi buna funcţionare a întregului sistem judiciar.

Forul reprezentativ al avocaţilor atrage atenţia asupra faptului că profesioniştii părăsesc sistemul ca urmare a instabilităţii, dispreţului şi incertitudinii”.

Statul nu poate garanta drepturile cetăţenilor cu un sistem lipsit de oameni care să-l susţină şi nicio reformă nu poate reuşi dacă îi îndepărtează pe cei care pot asigura aplicarea sa. Disfuncţionalităţile sistemului judiciar nu pot fi atribuite unui singur actor instituţional. Ele sunt rezultatul cumulat în timp al unor decizii politice insuficient fundamentate, iar o abordare fragmentară a problemelor riscă să le amplifice. Este esenţial ca orice modificare privind statutul magistraţilor să fie parte a unei viziuni strategice orientate spre consolidarea funcţională a sistemului, fundamentată pe studii de impact şi nu pe emoţiile publicului, generate de discursuri polarizante. Nu se poate cere performanţă de la un sistem lipsit de resurse şi de încredere”, susţine UNBR.

Uniunea consideră că asigurarea resursei umane în sistemul de justiţie ar trebui asumată ca obiectiv strategic”, arătând că sunt necesare o viziune comună şi o solidaritate profesională autentică, în care toţi actorii sistemului judiciar să acţioneze convergent, conştienţi că fiecare profesie juridică are un rol esenţial în menţinerea echilibrului şi eficienţei justiţiei”.

Finanţarea adecvată a accesului la justiţie – inclusiv prin susţinerea asistenţei juridice obligatorii şi a ajutorului public judiciar – reprezintă o condiţie indispensabilă pentru un sistem funcţional. UNBR solicită o abordare responsabilă, în care modificările privind statutul magistraţilor şi organizarea sistemului judiciar să fie ghidate de analize de impact riguroase, strategii reale de refacere a resursei umane, consultare instituţională şi respect pentru principiile statului de drept”, precizează sursa citată.

