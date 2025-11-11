Live TV

Avocaţii lui Călin Georgescu cer instanței retrimiterea la Parchet a dosarului de propagandă legionară

BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - TRIBUNALUL BUCURESTI - 11 SEP 2025
Călin Georgescu s-a prezentat, marţi dimineaţa, la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen al procesului în care fostul candidat la prezidenţiale este judecat pentru propagandă legionară. Procesul se află în stadiul de cameră preliminară, iar avocaţii lui Georgescu au anunţat că au ridicat mai multe excepţii, prin care solicită retrimiterea dosarului la Parchet.

„Am expus o serie întreagă de motive care, în mod normal, nu pot duce decât la o singură soluţie legală şi temeinică - şi anume restituirea cauzei la Parchet. Acum vom vedea. Cert este că noi avem încredere în justiţie. Un lucru însă trebuie să fie foarte clar - ca să avem o justiţie puternică, ea trebuie sprijinită, nu demonizată”, a declarat unul dintre avocaţii lui Georgescu, la ieşirea din sediul instanţei, scrie Agerpres.

La rândul său, Călin Georgescu a precizat că toate acuzaţiile care i se aduc în acest dosar se referă la libertatea de exprimare, acuzaţii pe care le-a catalogat ca fiind „o umilinţă la adresa întregului popor”.

„Ce pot să vă spun astăzi este aşa, că, vedeţi dumneavoastră, justiţia zideşte statul şi corupţia surpă. Şi, în momentul în care trădarea independenţei justiţiei este anulată, lucrurile cad în derizoriu. Pentru că nu poţi să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poţi să dai legi pentru aşa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiţia democraţiei adevărate şi orice atentat la ea, la libertatea de exprimare, este o treaptă către dictatură”, a declarat Călin Georgescu.

El a acuzat că libertatea de exprimare i-a fost anulată.

„De aceea, constat şi spun că tot ceea ce mi se întâmplă şi toate acuzaţiile aduse mie legate de libertatea de exprimare, care, atenţie, înseamnă că poţi să spui orice, eşti liber să spui chiar şi adevărul, deci în această situaţie, libertatea de exprimare este faptul că ne-a fost anulată. Nu este doar o umilinţă la adresa mea, ci este o umilinţă la adresa poporului român”, a completat acesta.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

