Avocații lui Dragnea reacționează după decizia CCR. Ce spun despre situația fostului lider PSD

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat miercuri, după decizia CCR privind conflictul juridic ce vizează completurile specializate, că așteaptă motivarea Curții Constituționale, de unde va afla și care sunt limitele. În funcție de aceasta va ști și ce demersuri să facă, informează Mediafax.

„Nu am ce să comentez la momentul acesta. Nu pot decât să mă bucur foarte tare că s-a admis. Este foarte corect așa, dar deocamdată nu am ce comentariu să fac în plus până nu văd motivarea. Știu că s-a admis, dar să vedem în ce limite. Aștept motivarea să știu ce atitudine să iau, dacă voi putea să iau vreo atitudine în principiu. Realmente era un conflict, aștept motivarea și în funcție de ea vedem ce avem de făcut”, a declarat, pentru Mediafax, avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu.

De altfel, avocații lui Liviu Dragnea au invocat lipsa completurilor specializate în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Între timp, un complet de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție a decis condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, decizia fiind definitivă. Hotărârea în cazul lui Liviu Dragnea, de pe fond, din primă instanță, e dată însă de un complet de 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, obiecție făcută de Florin Iordache. Decizia de admitere a fost luată cu 5 voturi „pentru” și 4 „împotrivă”, din totalul de nouă judecători ai Curții Constituționale, au spus surse oficiale, pentru Mediafax. Prin urmare, magistrații CCR au constatat că a existat conflict juridic de natura între Parlament și ICCJ generat de neconstituirea completelor specializate

Astfel, cauzele care nu au sentințe definitive până la 1 ianuarie 2019 vor fi rejudecate pe completurile de 5, au precizat sursele citate.