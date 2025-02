Avocații lui Georgescu: Va formula toate demersurile pentru a combate acuzațiile. Procesul penal nu se poate desfășura în mass-media

Societatea de avocați care îl reprezintă pe Călin Georgescu a precizat că acesta se va folosi de toate „componentele dreptului la apărare” și va formula „toate demersurile procedurale legale în vederea combaterii acuzațiilor și măsurilor dispuse de către organele de urmărire penală”.

„Domnul Călin Georgescu este cercetat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică – acuzațiile fiind făcute publice prin comunicatele de presă emise în data de 26 februarie 2025. De asemenea, față de domnul Călin Georgescu a fost dispusă măsura controlului judiciar, o măsură preventivă care se poate dispune, temporar, din rațiuni procedurale, fără a aduce atingere prezumției de nevinovăție, de care domnul Călin Georgescu beneficiază până la soluționarea definitivă a cauzei penale”, precizează avocații, în comunicatul de presă postat pe pagina de Facebook a acestuia.

Sursa citată mai spune că la acest moment procesual nu se poate stabili vinovăția lui Călin Georgescu, care „înțelege să uzeze de toate componentele dreptului la apărare”.

„În concret, se vor formula toate demersurile procedurale legale în vederea combaterii acuzațiilor și măsurilor dispuse de către organele de urmărire penală. Nu în ultimul rând, facem apel la corecta înțelegere a faptului că procesul penal nu se poate desfășura în mass-media”, conchid avocații lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a fost audiat miercuri timp de cinci ore la sediul Parchetului General, unde procurorii i-au adus la cunoștință că este inculpat și acuzat de printre altele, de săvârșirea infracțiunilor de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații și promovarea cultului persoanelor acuzate de genocid.

Politicianul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile și nu are voie să părăsească țara. În cel 60 de zile controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale are interdicție să părăsească țara și să creeze conturi pe rețelele sociale, dar și să poarte arme.

Totodată, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.

