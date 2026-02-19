Live TV

Bărbat de 57 de ani din Satu Mare, arestat după ce a agresat sexual o fetiță de șase ani

Data publicării:
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Un bărbat de 57 de ani a fost arestat preventiv, joi, după ce a abordat o minoră de şase ani şi a agresat-o sexual, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare, potrivit Agerpres.

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au fost sesizaţi cu privire la faptul că o minoră ar fi fost agresată sexual, în municipiul Satu Mare. În urma activităţilor investigativ-operativ desfăşurate, poliţiştii au constatat faptul că un bărbat de 57 de ani, din municipiul Satu Mare, ar fi abordat o minoră de 6 ani şi ar fi atins-o în zonele intime, cu scopul de a comite un act sexual", precizează sursa citată.

În urma probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, reţinut pentru 24 de ore şi ulterior prezentat Judecătoriei Satu Mare, care a dispus, joi, arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

