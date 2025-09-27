Live TV

Video Un bărbat din Cluj, de pe lista Most Wanted, a fost adus în România după mai mulți ani de la fuga din țară. Pentru ce a fost condamnat

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Captură video Digi24

Un bărbat din Cluj, aflat pe lista celor mai căutați infractori din România, a fost adus vineri seara în țară. Individul în vârstă de 55 de ani a fost prins în Spania. Polițiștii îl căutau de mai mulți ani, acesta fiind urmărit pentru tentativă de viol. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare. 

Poliția Română a adus din Spania un bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, urmărit internațional, ce făcea parte din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit pentru executarea unei pedepse de 6 ani, fiind condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la viol.

„Bărbatul, în 2017, ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra unei minore de 10 ani, pe care o avea în grija sa și ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale cu aceasta, însă minora a reușit să scape”, a explicat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române. 

„Bărbatul a fost preluat de o escortă și urmează a fi depus într-un penitenciar pentru executarea pedepsei”, a mai precizat el.

De la începutul acestui an, Poliția Română, în colaborare cu partenerii externi, a adus în România peste 800 de persoane urmărite, în temeiul legii. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
4
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Digi Sport
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski face declaratii
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei...
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața...
maternitate picioare de bebeluș
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un...
moldovean la urne
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în...
Ultimele știri
Medicul Adrian Marinescu: Infecţiile nosocomiale există oriunde în lume. Ce e important este să putem să le prevenim
Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia
Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elevi in sala de clasa
O fetiță a fost strangulată de colegul de clasă, la o școală din județul Cluj. Poliția a deschis dosar penal
Eurofighter Typhoon
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană, refuză. „Cam asta trebuie să știți despre NATO”
femeie-cadavru-spania
Identitatea „femeii în roz”, descoperită la 20 de ani după moartea sa în Spania. Ce se știe despre Liudmila Zavada
Transportul viitorului: Madrid a lansat primul autobuz fără șofer, fabricat în Spania
Transportul viitorului: Madrid a lansat primul autobuz fără șofer, fabricat în Spania
avion militar a330 spania
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Salariul administratorului de bloc, în 2025. Cum se calculează?
Digi FM
Cu cine se confruntă partidul Maiei Sandu la alegerile de duminică din Republica Moldova. Dezinformarea e în...
Digi Sport
Gigi Becali a surprins pe toată lumea
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...