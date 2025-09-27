Un bărbat din Cluj, aflat pe lista celor mai căutați infractori din România, a fost adus vineri seara în țară. Individul în vârstă de 55 de ani a fost prins în Spania. Polițiștii îl căutau de mai mulți ani, acesta fiind urmărit pentru tentativă de viol. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare.

Poliția Română a adus din Spania un bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, urmărit internațional, ce făcea parte din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit pentru executarea unei pedepse de 6 ani, fiind condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la viol.

„Bărbatul, în 2017, ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra unei minore de 10 ani, pe care o avea în grija sa și ar fi încercat să întrețină raporturi sexuale cu aceasta, însă minora a reușit să scape”, a explicat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române.

„Bărbatul a fost preluat de o escortă și urmează a fi depus într-un penitenciar pentru executarea pedepsei”, a mai precizat el.

De la începutul acestui an, Poliția Română, în colaborare cu partenerii externi, a adus în România peste 800 de persoane urmărite, în temeiul legii.

Editor : C.S.