Bărbatul acuzat că l-ar fi ameninţat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc a fost plasat sub control judiciar

Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de un bărbat, de 46 de ani, acuzat că l-ar fi ameninţat pe actorul Victor Rebengiuc.

Procurorii Parchetului General şi poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale Central au efectuat, joi, percheziţii la locuinţele a doi bărbaţi din Bucureşti, acuzaţi că l-au ameninţat cu moartea pe Victor Rebengiuc, după ce actorul a anunţat după primul tur al prezidenţialelor din 2024 că va merge la un miting din Piaţa Victoriei.

"În cursul zilei de astăzi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la adresa a doi suspecţi, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare. Din probatoriul administrat până în prezent în cauză a rezultat că, la data de 5 decembrie 2024, după ce persoana vătămată şi-ar fi anunţat participarea, în aceeaşi zi, la o manifestaţie civică organizată în Piaţa Universităţii, exprimându-şi public opţiunea de vot, aceasta ar fi primit, prin intermediul mesageriei unei platforme de socializare, un mesaj de ameninţare transmis de utilizatorul unui cont. Ameninţarea viza săvârşirea unei infracţiuni grave, respectiv lovirea cu un topor la nivelul zonei vitale a capului, fapt de natură a crea persoanei vătămate o stare de temere", a anunţat Parchetul General.

Conform unor surse judiciare, persoana ameninţată este actorul Victor Rebengiuc.

El ar fi primit următorul mesaj de ameninţare pe reţelele de socializare: "Eşti un boşorog (...) depăşit, nociv şi bolnav de comunism. (...) Lăsaţi-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votam şi pe cine e normal să votăm, altfel băgăm toporul în capetele alea seci".

Actorul Victor Rebengiuc a susţinut în decembrie 2024, la un miting din Piaţa Universităţii, că a fost ameninţat cu moartea din cauza candidatului Călin Georgescu.

Editor : A.P.