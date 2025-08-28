Un bărbat de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a agresat trei tinere într-un tramvai care circula în Sectorul 5 al Capitalei. Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice și va fi prezentat magistraților cu propunere legală.

„La data de 27 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public au reținut un bărbat, în vârstă de 28 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe (trei acte materiale) și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 07:00, cele trei victime, cu vârste de 16, 19 și 20 de ani, se aflau într-un tramvai care circula prin Sectorul 5, când, pe fondul unor divergențe verbale, au fost agresate fizic de bărbat.

„În aceeași zi, polițiști din cadrul Secției 18 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că partenera sa ar fi fost agresată fizic într-un mijloc de transport din Sectorul 5”, se arată în comunicatul Poliției.

La fața locului, echipajul a găsit trei tinere care au povestit că au fost lovite.

„Un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, aflat în proximitate, a intervenit prompt, identificând și imobilizând persoana bănuită, aceasta fiind ulterior preluată de polițiști. Totodată, un echipaj medical a acordat îngrijiri uneia dintre victime”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

„Cercetările sunt continuate de către Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, a transmis Poliția Capitalei.

Instituția a subliniat și că „punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă un procedeu procesual reglementat de Codul de procedură penală, care are ca scop crearea cadrului necesar administrării probatoriului, neputând, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

