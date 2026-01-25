Live TV

Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită într-un apartament din Bucureşti a fost reţinut

Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din Bucureşti
Tânărul de 21 de ani care şi-a sechestrat sâmbătă fosta iubită şi copilul de un an într-un apartament din Bucureşti - ceea ce a atras intervenția în forță a poliţiştilor - a fost reţinut, anunță Poliția Capitalei.

„În urma probatoriului administrat de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală”, a anunţat duminică Poliţia Capitalei.

Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 25 Poliţie, pentru încălcarea măsurilor dipuse prin ordinul de protecţie, lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe.

Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea din Bucureşti, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia era emis ordin de protecţie.

Femeia era reticentă în discuţiile cu poliţiştii ajunşi la adresă, iar, întrucât exista suspiciunea că bărbatul o ameninţa cu un cuţit, s-a forţat intrarea. Victima şi copilul său de un an au fost găsiţi în siguranţă în apartament, bărbatul fiind imobilizat.

Poliţiştii au explicat că ordinul de protecţie fusese emis fără monitorizare electronică.

„Ameninţată cu un cuţit”

„La data de 24.01.2025, Poliţia Capitalei a fost sesizată de către o femeie despre faptul că prietena sa este ţinută cu forţa în locuinţă şi ameninţată cu un cuţit de către fostul concubin. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu femeia în cauză, prin uşă, care a declarat că este în siguranţă şi nu doreşte intervenţia Poliţiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit împotriva bărbatului este emis un ordin de protecţie, fără monitorizare electronică”, a informat Poliţia Capitalei.

În locuinţă se afla şi copilul femeii, în vârstă de un an.

Potrivit sursei citate, ea comunica la intervale scurte cu negociatorii din cadrul SAS, ameninţând că se aruncă de la etaj dacă intervine Poliţia.

La un moment dat, poliţiştii SAS au pătruns în locuinţă şi l-au imobilizat pe bărbat. Femeia şi copilul acesteia sunt în afara oricărui pericol.

Potrivit unor surse judiciare, femeia care a alertat Poliţia a văzut cum bărbatul de 21 de ani a venit neanunţat şi, în urma unor discuţii contradictorii, a luat-o pe victimă de lângă amica sa, a băgat-o în apartament şi a încuiat uşa. Incidentul a avut în zona Prelungirea Ghencea.

Ce le-a dat de bănuit polițiștilor

La sosirea poliţiştilor, victima a discutat cu ei, dar era reticentă, fără a da detalii despre ce se întâmpla în casă. Întrucât exista suspiciunea că femeia era în pericol, întrucât bărbatul ar fi ameninţat-o cu un cuţit, poliţiştii au forţat uşa şi au intrat în locuinţă. Astfel, agresorul a fost imobilizat, iar victima a fost găsită în siguranţă, însă speriată.

„Ca urmare a tonalităţii pe care colegii mei o auzeau, folosite de victimă, şi în baza experienţei profesionale acumulate şi-au dat seama că victima poate fi ameninţată şi că vorbele pe care le spune sunt sub impulsul acelei ameninţări. În acest context au decis să pătrundă de îndată în imobil, au pătruns, au reuşit, ca urmare a intervenţiei profesioniste pe care au făcut-o, să salveze atât viaţa femeii în cauză, cât şi viaţa minorului, care acum sunt în deplină siguranţă, autorul fiind condus la sediul Secţiei 25 Poliţie în vederea continuării cercetărilor”, a transmis un reprezentant al Poliţiei Capitalei.

„Brățara poate salva vieți”

Şeful Secţiei 25 Poliţie, Marius Gheorghe, a precizat că faţă de agresor exista un ordin de protecţie emis de instanţă, fără monitorizare electronică.

„Anul trecut, mai exact pe 11.10.2025, Secţia 25 Poliţie a fost sesizată cu privire la o violenţă domestică. Colegii mei s-au deplasat la faţa locului, au constatat anumite aspecte, au întocmit un formular de evaluare a riscului cu victima, stabilind că există risc iminent. La acea dată, s-a emis un ordin de protecţie provizoriu faţă de agresor, fără monitorizare electronică”, a detaliat el.

El a explicat că ordinul de protecţie provizoriu a ajuns în instanţă, unde s-a emis un ordin de protecţie pentru 12 luni faţă de agresor, dar tot fără montarea unei brăţări electronice.

El a făcut apel la victimele violenţei domestice: „Ar ajuta şi vă ajută montarea brăţării”.

„La un moment, poate salva vieţi”, a subliniat Marius Gheorghe.

